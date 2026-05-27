Bruno Henrique valoriza campanha do Flamengo na Libertadores: 'Secar os outros'

Bruno Henrique foi o protagonista da vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Cusco no Maracanã, nesta terça-feira (26), pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores, com dois gols. O resultado encaminhou para o Rubro-Negro a melhor campanha da fase de grupos da competição, a ser confirmada após outros resultados desta rodada.

continua após a publicidade

➡️ Jardim explica escalação de Andrew no lugar de Rossi no Flamengo: 'Decidido'

Somente os argentinos Independiente Rivadavia, no Grupo C, e Rosario Central, no Grupo H, podem igualar a pontuação do Flamengo, mas levam desvantagem no saldo de gols. Ambos entram em campo nesta quarta-feira (27). Na saída de campo, Bruno Henrique celebrou a boa campanha e brincou que irá "secar" os concorrentes.

— A importância é porque o Flamengo está ali na primeira colocação. A gente sabe que chegar em primeiro geral é muito difícil, mas o objetivo, quando a gente começou a Libertadores, lá em Cusco, era fazer o máximo de pontos possível. O primeiro geral já era uma situação que a gente queria e imaginava no decorrer da Libertadores. Fizemos o máximo de pontos, e agora é secar esses outros times que estão perto da gente para que a gente consiga se sagrar em primeiro geral — disse o atacante em entrevista à "ESPN".

continua após a publicidade

Já classificado e líder do grupo, o Flamengo encarou um Cusco sem pretensões, confirmado como lanterna antes mesmo da partida final. Para o camisa 27, enfrentar uma equipe "sem peso" dificultou a vida do Mais Querido, que só encontrou os gols a partir dos 35 minutos do segundo tempo.

— É claro que jogar contra uma equipe que não tem pretensões nenhuma no campeonato é bem mais fácil para eles do que para nós. A gente tem que impor o ritmo, temos que fazer as jogadas que a gente treina, finalizar, marcar, correr mais do que a gente corre para poder fazer os gols. Graças a Deus, no segundo tempo a gente foi feliz e fez os gols que a gente precisava para poder sair daqui com a vitória — declarou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.