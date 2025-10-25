Flamengo encara como final o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Na 30ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Fortaleza. A partida, que acontece neste sábado (25), às 19h30, é tida com uma final pelo Rubro-Negro, que briga pelo título nacional com o Palmeiras.

Em 2º, o Fla tem os mesmos 61 pontos que o time paulista, mas está atrás por ter uma vitória a menos. Na rodada passada, os times se enfrentaram o Maracanã e quem levou a melhor foi a equipe de Filipe Luís, que venceu por 3 a 2.

Enquanto o Flamengo é o vice-líder, o Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão. Com 24 pontos, está a sete do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, o técnico rubro-negro não subestima o adversário.

Depois de vencer o Racing no Rio de Janeiro, na quarta-feira (22), o treinador projetou o confronto contra o Tricolor do Pici com extrema importância. Afinal, na disputa pela liderança cada jogo importa.

— Agora o jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós, temos que tentar ir vencê-los, eles estão numa situação complicada, delicada. Nós temos dois esfalques, que começaram por aí, que é o Pulgar e o Carrascal. E temos que ir lá para vencer, a partir de amanhã começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com o Palmeiras até o final e com o Curzeiro até o final — disse Filipe Luís.

Apesar disso, o treinador não contará com todos os seus titulares. Erick Pulgar e Carrascal estão suspensos, enquanto Pedro e Cebolinha estão no departamento médico. Léo Ortiz trata um estiramento no tornozelo e De la Cruz se recupera de um quadro de virose. Já Alex Sandro será poupado por controle de carga.

