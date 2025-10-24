Zé Elias, da ESPN, cometeu uma gafe e falou sobre um jogador do Flamengo, nesta quinta-feira (23), enquanto achava que o programa "Equipe F" estava no intervalo. A repercussão nas redes sociais foi muito negativa, e o ex-jogador aproveitou o programa desta sexta para se pronunciar sobre o caso.

O assunto era o duelo entre Flamengo x Racing, pela Libertadores, e Zé Elias falou sobre o zagueiro Danilo, que foi titular no duelo desta quarta-feira por causa da lesão de Léo Ortiz.

- Danilo... se tivesse bem ele estava na Europa. Os caras chegam no final de carreira aqui para roubar, po - disparou Zé Elias sobre o jogador do Flamengo.

Nesta sexta-feira (24), ele abriu o programa se desculpando com Danilo, do Flamengo, pela fala sobre o jogador.

- Foi uma conversa, estava no intervalo. Eu usei os exemplos que nós usamos no futebol, na bola. Em momento algum eu quis ofender o Danilo, a torcida do Flamengo e o clube. Para quem não está acostumado, é um comentário inadequado. Como eu estava usando o termo da boleiragem, peço desculpas ao Danilo. Peço desculpas à instituição Flamengo na pessoa do BAP. Foi um comentário de futebol. São coisas que qualquer jogador ou pessoas que trabalham com futebol usam - declarou Zé Elias após polêmica com Danilo, do Flamengo.

Como foi o jogo do Flamengo

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo contra o Flamengo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida. Grande atuação do goleiro do Racing contra o Flamengo.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã. Racing x Flamengo, semana que vem, vai pegar fogo pela vaga na final.