Reação de ex-jogador do Flamengo a gol de Carrascal repercute: 'Deboche'

O Flamengo deu um passo importante na Libertadores ao vencer o Racing, por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal da competição. A reação de um ex-jogador do clube ao gol de Jorge Carrascal viralizou muito nas redes sociais.

Sérgio Aguero e Arturo Vidal fizeram uma live durante a partida entre Flamengo e Racing, no Maracanã. No momento em que Jorge Carrascal aproveita o rebote do chute de Bruno Henrique e abre o placar para o Rubro-Negro, o chileno reagiu de forma inesperada.

Quando a bola entrou, Sérgio Aguero lamentou o gol, e Vidal colocou a mão na cabeça. A reação do ex-jogador do Flamengo viralizou muito nas redes sociais. Veja o vídeo e os comentários dos rubro-negros abaixo:

Flamengo x Racing pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Veja reação de Vidal ao gol do Flamengo e reação da web

Como foi o jogo que Vidal reagiu

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo contra o Flamengo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida. Grande atuação do goleiro do Racing contra o Flamengo.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã. Racing x Flamengo, semana que vem, vai pegar fogo pela vaga na final.