IA da rodada #30: Tecnologia prevê mudanças na briga pelo título do Brasileirão

O Brasileirão vai pegar fogo a partir deste sábado (25) com a 30ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou mudanças na briga pelo título.

Na rodada 29, o Flamengo venceu o Palmeiras e esquentou a disputa pelo título do Brasileirão. Neste final de semana, o Rubro-Negro enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão. O Verdão, por sua vez, recebe o Cruzeiro no Allianz Parque.

De acordo como a previsão da inteligência artificial, o Flamengo vencerá o Fortaleza e ultrapassará o Palmeiras, que deve empatar com o Cruzeiro em casa. Assim, o Rubro-Negro terminaria a 30° rodada do Brasileirão com dois pontos a frente do Verdão.

Na briga pelo rebaixamento, a IA apontou que a coisa vai começar a ficar cada vez mais embolada depois dessa rodada do Brasileirão. Primeiro clube na zona, o Vitória venceria o Corinthians no Barradão e ultrapassaria o Santos, que perderia para o Botafogo no Estádio Nilton Santos.

A luta por uma vaga na Libertadores também sofreria alterações de acordo com a inteligência artificial. O Glorioso, que venceria o Peixe, ultrapassaria o Bahia, que ia ser derrotado pelo São Paulo no Morumbis.

Confira todas as previsões da IA para o Brasileirão

Vitória 2 x 0 Corinthians: Dois gols de Renato Kayser no Barradão.

Atlético-MG 2 x 2 Ceará: Centroavantes brilham em jogo movimentado pelo Brasileirão.

Fluminense 1 x 1 Internacional: Jogo morno termina em empate no Maracanã.

Sport Recife 1 x 1 Mirassol: Reinaldo volta a marcar, mas Derik Lacerda empata no final do jogo.

Fortaleza 1 x 3 Flamengo: Show de Jorge Carrascal e Arrascaeta coloca Flamengo na liderança do Brasileirão.

São Paulo 1 x 0 Bahia: Gol de Luciano para fazer o Tricolor Paulista respirar no Brasileirão.

Grêmio 1 x 0 Juventude: Vitória tricolor no clássico gaúcho.

Botafogo 3 x 0 Santos: Com dois de Savarino e um de Jeffinho, Glorioso vence pelo Brasileirão.

Bragantino 1 x 1 Vasco: Jogo sem inspiração termina empatado com polêmica de arbitragem.

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro: Verdão pressiona, mas empata e perde liderança do Brasileirão.