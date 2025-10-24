IA da rodada #30: Tecnologia prevê mudanças na briga pelo título do Brasileirão
Palmeiras e Flamengo protagonizam disputa ponto a ponto
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão vai pegar fogo a partir deste sábado (25) com a 30ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou mudanças na briga pelo título.
Zé Elias, da ESPN, se pronuncia após áudio vazado sobre jogador do Flamengo
Fora de Campo
Dublador revela papo entre jogadores do Palmeiras contra a LDU: ‘Não tem’
Fora de Campo
Palmeiras supera 30 mil ingressos vendidos para decisão na Libertadores
Palmeiras
Na rodada 29, o Flamengo venceu o Palmeiras e esquentou a disputa pelo título do Brasileirão. Neste final de semana, o Rubro-Negro enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão. O Verdão, por sua vez, recebe o Cruzeiro no Allianz Parque.
➡️Zé Elias, da ESPN, se pronuncia apos áudio vazado sobre jogador do Flamengo
De acordo como a previsão da inteligência artificial, o Flamengo vencerá o Fortaleza e ultrapassará o Palmeiras, que deve empatar com o Cruzeiro em casa. Assim, o Rubro-Negro terminaria a 30° rodada do Brasileirão com dois pontos a frente do Verdão.
Na briga pelo rebaixamento, a IA apontou que a coisa vai começar a ficar cada vez mais embolada depois dessa rodada do Brasileirão. Primeiro clube na zona, o Vitória venceria o Corinthians no Barradão e ultrapassaria o Santos, que perderia para o Botafogo no Estádio Nilton Santos.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A luta por uma vaga na Libertadores também sofreria alterações de acordo com a inteligência artificial. O Glorioso, que venceria o Peixe, ultrapassaria o Bahia, que ia ser derrotado pelo São Paulo no Morumbis.
Confira todas as previsões da IA para o Brasileirão
Vitória 2 x 0 Corinthians: Dois gols de Renato Kayser no Barradão.
Atlético-MG 2 x 2 Ceará: Centroavantes brilham em jogo movimentado pelo Brasileirão.
Fluminense 1 x 1 Internacional: Jogo morno termina em empate no Maracanã.
Sport Recife 1 x 1 Mirassol: Reinaldo volta a marcar, mas Derik Lacerda empata no final do jogo.
Fortaleza 1 x 3 Flamengo: Show de Jorge Carrascal e Arrascaeta coloca Flamengo na liderança do Brasileirão.
São Paulo 1 x 0 Bahia: Gol de Luciano para fazer o Tricolor Paulista respirar no Brasileirão.
Grêmio 1 x 0 Juventude: Vitória tricolor no clássico gaúcho.
Botafogo 3 x 0 Santos: Com dois de Savarino e um de Jeffinho, Glorioso vence pelo Brasileirão.
Bragantino 1 x 1 Vasco: Jogo sem inspiração termina empatado com polêmica de arbitragem.
Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro: Verdão pressiona, mas empata e perde liderança do Brasileirão.
- Matéria
- Mais Notícias