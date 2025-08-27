O Flamengo firmou uma parceria inédita com o Inter de Minas, de Itaúna (MG), para a captação e formação de atletas nas categorias de base. O acordo é o primeiro do Rubro-Negro com um clube profissional fora do Rio de Janeiro e prevê cooperação técnica, intercâmbio de conhecimento entre comissões e exclusividade do Inter em Minas Gerais.

Segundo o diretor-presidente da equipe mineira, Thiago Gosling, a iniciativa representa um marco para o clube.

— Essa parceria é um divisor de águas para a nossa história. O Flamengo nos procurou pela consistência do trabalho que temos feito nos últimos anos. Somos um clube com DNA 100% formador e agora teremos a oportunidade de somar forças com uma das maiores instituições esportivas do mundo. Mais do que um contrato, é um projeto de desenvolvimento. O Inter de Minas ganha visibilidade e respaldo, enquanto o Flamengo fortalece sua rede de formação em um estado tão relevante para o futebol quanto Minas Gerais. Nosso objetivo é claro: formar atletas, criar oportunidades e projetar o clube no cenário nacional e internacional. Estar lado a lado com o Flamengo potencializa tudo isso e abre novas portas para o futuro — afirmou.

O modelo prevê visitas periódicas de representantes do Flamengo a Itaúna para acompanhar treinamentos e avaliar atletas, além de trocas técnicas e metodológicas. O primeiro encontro já ocorreu nesta semana, com a presença de Alfredo Almeida, diretor da base rubro-negra, e Ricardo Perlingeiro, gerente de scout/mercado, na sede do Inter de Minas.

— Esta parceria é importante para ampliar nosso recrutamento e nossa formação, dois dos pilares principais das categorias de base do Flamengo. O futebol mineiro é um polo central, com inúmeros jogadores revelados que conquistaram sucesso no Brasil e no exterior, e teremos oportunidade de observar mais de perto este celeiro de talentos, ao lado do Inter de Minas — afirmou Alfredo.

Com projeto de base estruturado há quatro anos, o Inter de Minas tem o Certificado de Clube Formador da CBF e disputa o Campeonato Mineiro nas categorias sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20, além de já ter participado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No profissional, o clube está na segunda divisão do estadual.

