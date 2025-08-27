Torcedores do Flamengo avaliam saída de Matheus Gonçalves: ‘Piada’
Negociação com Al-Ahli renderá R$ 56,9 milhões ao Rubro-Negro
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo concluiu negociações para transferir o meia Matheus Gonçalves ao Al-Ahli, equipe do futebol saudita. Na web, torcedores rubro-negros ficaram dividos em relação a saída do jovem. A transferência do jovem meia está avaliada em 9 milhões de euros, equivalentes a R$ 56,9 milhões na cotação atual, com possibilidade de valores adicionais em bônus.
Matheus Gonçalves foi titular do Flamengo na conquista da Copa Intercontinental Sub-20 no último sábado (23).
➡️ Torcedores do Flamengo escolhem substituto ideal para Alex Sandro, lesionado
📱 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Flamengo acerta venda de Matheus Gonçalves
Anteriormente, o Flamengo negociava com o CSKA da Rússia, que oferecia 70% dos direitos econômicos do jogador por 7 milhões de euros, aproximadamente R$ 44,25 milhões.
A mudança no destino do atleta ocorreu por dois fatores principais. O primeiro foi a proposta financeiramente mais vantajosa apresentada pelos sauditas. O segundo motivo foi a preferência do próprio jogador pelo futebol da Arábia Saudita, que segundo Matheus Gonçalves "vive melhor momento" em comparação ao cenário russo.
No início deste ano, o jogador esteve próximo de se transferir para o Cruzeiro. A diretoria flamenguista, no entanto, bloqueou a negociação para não "reforçar um adversário direto" no Campeonato Brasileiro.
Além de Matheus Gonçalves, outros jogadores formados na base flamenguista também devem deixar o clube. Lorran, Michael e Victor Hugo, que chegaram a ser relacionados por Filipe Luís neste ano, não encontram mais espaço no time principal e aguardam possíveis negociações.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias