Fora de Campo

Torcedores do Flamengo avaliam saída de Matheus Gonçalves: ‘Piada’

Negociação com Al-Ahli renderá R$ 56,9 milhões ao Rubro-Negro

imagem cameraMatehus Gonçalves no Mundial sub-20 de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
15:56
  Matéria
O Flamengo concluiu negociações para transferir o meia Matheus Gonçalves ao Al-Ahli, equipe do futebol saudita. Na web, torcedores rubro-negros ficaram dividos em relação a saída do jovem. A transferência do jovem meia está avaliada em 9 milhões de euros, equivalentes a R$ 56,9 milhões na cotação atual, com possibilidade de valores adicionais em bônus.

Matheus Gonçalves foi titular do Flamengo na conquista da Copa Intercontinental Sub-20 no último sábado (23).

Flamengo acerta venda de Matheus Gonçalves

Anteriormente, o Flamengo negociava com o CSKA da Rússia, que oferecia 70% dos direitos econômicos do jogador por 7 milhões de euros, aproximadamente R$ 44,25 milhões.

A mudança no destino do atleta ocorreu por dois fatores principais. O primeiro foi a proposta financeiramente mais vantajosa apresentada pelos sauditas. O segundo motivo foi a preferência do próprio jogador pelo futebol da Arábia Saudita, que segundo Matheus Gonçalves "vive melhor momento" em comparação ao cenário russo.

Matheus Gonçalves em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Atuação de Matheus Gonçalves na final do Mundial Sub-20 deve ter sido última pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Fla)

No início deste ano, o jogador esteve próximo de se transferir para o Cruzeiro. A diretoria flamenguista, no entanto, bloqueou a negociação para não "reforçar um adversário direto" no Campeonato Brasileiro.

Além de Matheus Gonçalves, outros jogadores formados na base flamenguista também devem deixar o clube. Lorran, Michael e Victor Hugo, que chegaram a ser relacionados por Filipe Luís neste ano, não encontram mais espaço no time principal e aguardam possíveis negociações.

