Após goleada, Flamengo retoma treinos para ‘corrigir coisas’

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo retornou aos treinos nessa quarta-feira (27) visando ao confronto com o Grêmio, domingo (31), às 16h, no Maracanã. O duelo, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, será o último antes da parada para a Data Fifa.

O jogo também será o primeiro após o atropelo por 8 a 0 sobre o Vitória, mas nem mesmo a goleada acachapante é suficiente para deixar o técnico Filipe Luís plenamente satisfeito. Após a partida no Maracanã, o treinador do Flamengo afirmou que era preciso fazer ajustes no time.

— (Temos de) corrigir coisas de jogo que precisamos, treinar vários conceitos do modelo de jogo, afiançar ainda mais essa ideia. Está muito claro que os jogadores já entenderam tudo o que tem para assimilar, mas quando tem jogos consecutivos, esses comportamentos se perdem. Então podemos treinar vários aspectos que não se tem tempo de treinar em uma sequência de jogos, como os detalhes — declarou Filipe Luís, após a partida de segunda-feira.

— Uma semana cheia te permite treinar. Eu, como treinador, gosto de ter semana cheia para trabalhar porque sei que os jogadores assimilam mais e mais a ideia.

Flamengo terá mudança na lateral

Um dos pontos que o treinador declarou que precisa de ajuste é o trabalho dos laterais. E, para o duelo com o Grêmio, o setor precisará mesmo de um ajuste: Alex Sandro, que deixou o campo diante do Vitória ainda no primeiro tempo, te constatada lesão muscular na panturrilha esquerda e será desfalque.

No treino dessa quarta-feira, os jogadores fizeram trabalho de condicionamento físico na academia do CT e, depois, trabalharam com bola sob o comando de Filipe Luís.