O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, passará por duas audiências do caso de suposta manipulação de apostas esportivas na próxima semana. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu para a próxima terça-feira (2) audiência de um recurso do atleta, que tenta anular a investigação. Já o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a quinta-feira (4) seguinte o julgamento do caso ligado a um cartão amarelo recebido pelo jogador contra o Santos, pelo Brasileiro de 2023

A audiência do STJ diz respeito a um pedido de agravo regimental, que leva ao colegiado o habeas corpus rejeitado no mês passado em decisão individual do ministro Joel Ilan Paciornik. A defesa do atacante alega que a Justiça do Distrito Federal não teria competência para o caso, que deveria ser julgado pela Justiça Federal, o que anularia os atos já praticados. Paciornik entendeu que o habeas corpus não seria o instrumento adequado para a discussão.

O STJD, por sua vez, julgará o caso em primeira instância no dia 4 de setembro. Bruno Henrique foi denunciado com base no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "atuar, de forma desleal ou fraudulenta, com o fim de influenciar resultado de partida, evento ou equivalente". A punição prevista varia entre 180 e 360 dias de suspensão, além de multa que pode chegar a R$ 100 mil.

Relembre o caso de Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique foi denunciado em junho pelo Ministério Público do DF, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, em Brasília. O jogador estava pendurado com dois cartões.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular de Wander serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano. O jogador nega envolvimento em manipulação de apostas.

