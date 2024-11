Flamengo e Fortaleza empatam e ficam distantes do título do Brasileirão

Flamengo e Fortaleza empataram sem gols na noite desta terça-feira (26), pela 35ª rodada do Brasileirão. Na Arena Castelão, o time carioca jogou com um jogador a menos desde os 22 minutos do segundo tempo, por conta da expulsão de Erick Pulgar. Com o resultado, as equipes perdem a chance de diminuir a diferença para os primeiros colocados da competição.

O Rubro-Negro é o quinto colocado, enquanto o Tricolor do Pici ocupa a quarta posição. O Fortaleza, aliás, ainda não perdeu jogando como mandante, com13 vitórias e cinco empates.

Como foi o jogo?

O jogo começou muito estudado entre as equipes, com o Flamengo com um pouco mais de volume no ataque. Aos 13 minutos, Bruno Henrique, sozinho na área, aproveitou boa cobrança de falta de Pulgar e cabeceou a bola na trave. Outra grande chance rubro-negra foi aos 32', quando Gonzalo Plata chutou com perigo no gol tricolor.

Dois lances causaram polêmicas com a arbitragem na etapa inicial. O primeiro foi aos 27', quando jogadores do time da casa reclamaram de pênalti de Léo Pereira em Moisés. Já aos 39', o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti para a equipe visitante, por conta de um toque de um dos braços de Marinho na bola. O VAR, entretanto, recomendou a revisão do lance, e a penalidade foi anulada.

O técnico Filipe Luís optou por tirar Gabigol da equipe, e colocou De La Cruz. O uruguaio, aliás, foi importante na primeira chegada ofensiva do Flamengo no segundo tempo, quando Gerson finalizou de longe. Outra grande chance foi aos 17', quando o camisa 8 rubro-negro achou Michael, que chutou forte, mas parou no goleiro.

Flamengo empata com o Fortaleza na Arena Castelão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O cenário complicou quando Erick Pulgar foi expulso por conta do segundo cartão amarelo, em forte entrada em Marinho. Mesmo assim, a equipe de Filipe Luís ainda contou com boas investidas ofensivas, como com Alcaraz aos 39'. Mas, por outro lado, o Leão do Pici cresceu na partida, e quase conseguiu balançar a rede de Rossi, que fez defesas importantes.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Flamengo será no domingo, quando recebe o Internacional no Maracanã. Já o Fortaleza visita o Vitória, também no domingo, no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0X0 FLAMENGO

35ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🟨 Cartões amarelos: Kuscevic e Mancuso (FOR); Pulgar, De La Cruz e Varela (FLA)

🟥 Cartão vermelho: Pulgar (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Eros Mancuso; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules (Calebe), Martínez (Pochettino); Marinho, Lucero (Renato Kayser) e Moisés (Breno Lopes).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (Varela), Michael (Alcaraz) e Plata (David Luiz); Bruno Henrique e Gabigol (De La Cruz).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Licia Beiersdorf Flor (RS) e Thiago Augusto Kappes (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)