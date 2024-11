Cucho Hernández, atacante do Columbus Crew-EUA, teve seu nome amplamente pesquisado nas redes sociais nas últimas semanas. Torcedores do Flamengo, de olho na iminente saída de Gabigol do clube, estão à procura de um substituto para o camisa 99, e iniciaram uma campanha na web pela contratação do atleta.

O colombiano tem contrato com os norte-americanos até o fim de 2025, mas não deve estender o vínculo, e uma saída deve ser facilitada na próxima janela para que a diretoria possa lucrar. O Columbus exige pouco mais de R$ 91 milhões pelo atleta, e o Lance! conta um pouco mais sobre a trajetória do atleta.

🤔 Quem é Cucho Hernández?

O nome de Hernández é Juan Camilo; Cucho é um apelido dado em sua infância, pois seus pais raspavam a cabeça, o que lhe conferia uma semelhança ao volante argentino "Cuchu" Cambiasso e acabou rendendo o apelido que o segue em toda a sua carreira.

Depois de ser revelado pelas categorias de base do Deportivo Pereira-COL, o atacante foi contratado pelo Watford, da Inglaterra, mas nunca se firmou de fato no clube. Entre 2017 e 2021, passou por seguidos empréstimos a outros clubes: América de Cali, Huesca, Mallorca e Getafe.

Após retornar do Getafe, Cucho atuou em 44 oportunidades pelo Watford, balançando as redes 14 vezes e contribuindo com cinco assistências. O bom desempenho lhe rendeu uma proposta do Columbus Crew, no valor de 9 milhões de dólares (R$ 48,2 milhões na cotação da época), e o atleta se transferiu para o futebol norte-americano.

Desde sua chegada, Hernández se transformou em um pilar do time. São 58 bolas na rede e 26 passes para gol em 94 partidas disputadas, contribuindo para as conquistas da MLS Cup de 2023 e da Leagues Cup de 2024. No título do ano passado, inclusive, marcou na final, em vitória sobre o LAFC por 2 a 1.

Cucho Hernández comemora gol pelo Columbus Crew (Foto: AFP)

A lesão grave de Pedro, que só deve voltar no segundo semestre de 2025, e o fim do contrato de Gabigol, que deve encerrar sua trajetória na Gávea, fazem o Flamengo ter apenas Carlinhos - e a possibilidade de Bruno Henrique improvisado - como opções para o comando de ataque. Surge, portanto, a chance de o pedido da Nação nas redes se concretizar em uma proposta para Cucho Hernández.