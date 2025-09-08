Arrascaeta, do Flamengo, encerra Data Fifa em alta pelo Uruguai

A Data Fifa de setembro acabou para Arrascaeta, e com saldo positivo. O meia do Flamengo foi liberado pelo técnico Marcelo Bielsa da partida do Uruguai contra o Chile na última rodada das Eliminatórias. Assim, o camisa 10 se reapresenta no Ninho do Urubu nesta semana. Em campo contra o Peru na quina-feira, o meia deixou boa impressão na vitória celeste por 3 a 0, e retorna ao time de Filipe Luís com ainda mais moral.

Arrascaeta foi titular na vitória contra os peruanos. Foi dele o segundo gol do triunfo em casa. Além disso, foi Arrasca quem começou a jogada do primeiro tentou, que contou com assistência de Varela para Aguirre.

Após a partida, Marcelo Bielsa enalteceu a atuação do jogador do Flamengo pela seleção, e parabenizou o clube carioca.

- Sobre o Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada daquele que eu conheci inicialmente - iniciou o técnico do Uruguai sobre o jogador do Flamengo.

Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

- Hoje, ele é um jogador como eu tinha ouvido falar dele e, neste ano, pude vê-lo de acordo com o que falam dele durante sua trajetória, e o que ele fez na Seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando duas vezes por semana, marcando gol, dando assistências, é um jogador que nesta versão é muito bom - completou Bielsa.

Confira os números de Arrascaeta na vitória do Uruguai contra o Peru

⏰ 69 mins jogados

⚽️ 1 gol

🔑 2 passes decisivos

👟 9 finalizações

↗️ 5/5 passes longos certos (100%!)

↪️ 3/5 cruzamentos certos (60%!)

💪 3/5 duelos ganhos (!)

