Advogado do Flamengo rebate pena ‘branda’ de Bruno Henrique e detalha próximos passos

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi punido por 12 jogos e recebeu uma multa de R$ 60 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em caso de manipulação de apostas. Para Michel Assef, advogado do clube carioca no caso, a pena não foi branda, como tem sido comentada nas redes sociais. Ele detalhou o cenário.

- O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo, o cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva, faz parte da estratégia do jogo. O que aconteceu foi uma informação privilegiada. O artigo em que ele foi punido diz o seguinte: "Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente". Não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o terceiro cartão é permitido, e ele não pretendia influencia o resultado da partida. Ele queria tomar o terceiro cartão para ficar fora do jogo contra o Fortaleza e poder jogar contra o Palmeiras. Quando muito foi uma informação privilegiada e não há um dispositivo no CBJD que puna uma atitude dessa - iniciou Michel Assef, advogado do Flamengo no caso Bruno Henrique.

Michel Assef Filho, advogado do Flamengo (Foto Lucas Bayer/Lance!)

- O que há é no RGC de 2023, o Artigo 65 diz que é uma atitude ilícita compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna. Até isso eu rebato, porque a informação privilegiada tem que saber algo que você não espera, qualquer conhecedor mediano de futebol sabia que ele levaria o terceiro cartão naquele jogo. Esse tipo de ação é punida no Artigo 191, que é descumprir regulamento, punido com multa. O que está acontecendo uma marola de que a pena foi branda, porque estão comparando com os fatos anteriores e não tem nada a ver - completou o advogado, em entrevista ao "SporTV".

Justiça do Destrito Federal mantém decisão sobre Bruno Henrique

Nesta segunda-feira (8), o juiz Fernando Brandini Barbagalo, do Distrito Federal, manteve a decisão que negou o objetivo de tornar Bruno Henrique como réu por estelionato, negando o pedido do Ministério Público. O atacante do Flamengo já é réu por cometer fraude esportiva.

Segundo o juiz, não há provas para qualificar como crime de estelionato, diferentemente da fraude esportiva. Além disso, Fernando Brandini Barbagalo afirmou que não há indícios para aplicação de multas, como uma fiança de R$ 2 milhões proposta pelo MP. Agora, o caso será analisado em segunda instância.

