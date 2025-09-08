Emerson Royal, do Flamengo, destaca importância de semanas sem jogos durante a Data Fifa

O Flamengo segue se preparando para a partida contra o Juventude no próximo domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro. Com o período da Data Fifa, o técnico Filipe Luís conta com duas semanas livres, sem jogos, para trabalhar com atenção com o elenco rubro-negro. Além disso, esse momento está sendo importante para os jogadores se recuperarem. Emerson Royal, contratado na janela do meio do ano, detalhou esse cenário.

- Essa semana está sendo importante para gente. A rotina de jogos foi um pouco apertada, com muitos jogos seguidos. Agora foi importante, até para darmos uma respirada, trabalhar coisa que erramos na competição. Acredito que a semana foi muito importante para gente. Temos que voltar firmes para continuarmos na liderança - iniciou Emerson Royal, em entrevista à "FlamengoTV".

Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Estou à disposição do Filipe. Estava no banco de reservas, mas não 100% para jogar. Foi um momento muito complicado, sentia uma dor muito forte. Era muito incômodo para mim. Mas agora me sinto bem, preparado. Se o Filipe precisar de mim, estarei à disposição para fazer um grande jogo - completou o lateral-direito.

Após o jogo contra o Grêmio no Maracanã, no dia 31 de agosto, os jogadores do Flamengo receberam quatro dias de folga. Assim, se reapresentaram na última sexta-feira.

Flamengo contará com reforços ainda nesta semana

O treino do Flamengo da próxima quarta-feira contará com dois reforços caseiros. Afinal, Arrascaeta e Varela foram liberados pelo técnico Marcelo Bielsa da partida do Uruguai contra o Chile na terça-feira. Assim, a dupla uruguaia se reapresenta no Ninho do Urubu na quarta-feira.

Guillermo Varela será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo assim que se apresentar no Ninho do Urubu. Nos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Rubro-Negro, esteve em contato com os médicos da seleção uruguaia e com o próprio jogador.

Arrascaeta não tem nenhum problema físico. No cronograma da seleção uruguaia, o meia seria poupado na partida contra o Chile na próxima terça-feira (16), fora de casa. Assim, o técnico Marcelo Bielsa abriu mão do meio-campista.

