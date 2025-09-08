Emerson Royal, do Flamengo, destaca importância de semanas sem jogos durante a Data Fifa
Próxima partida do time carioca será no domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo segue se preparando para a partida contra o Juventude no próximo domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro. Com o período da Data Fifa, o técnico Filipe Luís conta com duas semanas livres, sem jogos, para trabalhar com atenção com o elenco rubro-negro. Além disso, esse momento está sendo importante para os jogadores se recuperarem. Emerson Royal, contratado na janela do meio do ano, detalhou esse cenário.
Justiça do Rio nega recurso do Flamengo em caso do incêncio no Ninho do Urubu
Flamengo
Advogado do Flamengo rebate pena ‘branda’ de Bruno Henrique e detalha próximos passos
Flamengo
Prefeitura do Rio dá mais um passo para a construção do estádio do Flamengo
Flamengo
➡️ Advogado do Flamengo rebate pena ‘branda’ de Bruno Henrique e detalha próximos passos
- Essa semana está sendo importante para gente. A rotina de jogos foi um pouco apertada, com muitos jogos seguidos. Agora foi importante, até para darmos uma respirada, trabalhar coisa que erramos na competição. Acredito que a semana foi muito importante para gente. Temos que voltar firmes para continuarmos na liderança - iniciou Emerson Royal, em entrevista à "FlamengoTV".
- Estou à disposição do Filipe. Estava no banco de reservas, mas não 100% para jogar. Foi um momento muito complicado, sentia uma dor muito forte. Era muito incômodo para mim. Mas agora me sinto bem, preparado. Se o Filipe precisar de mim, estarei à disposição para fazer um grande jogo - completou o lateral-direito.
Após o jogo contra o Grêmio no Maracanã, no dia 31 de agosto, os jogadores do Flamengo receberam quatro dias de folga. Assim, se reapresentaram na última sexta-feira.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Flamengo contará com reforços ainda nesta semana
O treino do Flamengo da próxima quarta-feira contará com dois reforços caseiros. Afinal, Arrascaeta e Varela foram liberados pelo técnico Marcelo Bielsa da partida do Uruguai contra o Chile na terça-feira. Assim, a dupla uruguaia se reapresenta no Ninho do Urubu na quarta-feira.
Guillermo Varela será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo assim que se apresentar no Ninho do Urubu. Nos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Rubro-Negro, esteve em contato com os médicos da seleção uruguaia e com o próprio jogador.
Arrascaeta não tem nenhum problema físico. No cronograma da seleção uruguaia, o meia seria poupado na partida contra o Chile na próxima terça-feira (16), fora de casa. Assim, o técnico Marcelo Bielsa abriu mão do meio-campista.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias