Sóbis é sincero sobre Flamengo x Cruz Azul e aponta favorito: 'Acompanho muito'

O Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul na estreia do Mundial, nesta quarta-feira (10), em jogo que promete fortes emoções. O ex-jogador e comentarista Rafael Sóbis analisou o duelo, que também vale o título do Derby das Americas.

Durante o programa "Fechamento Sportv", Rafael sóbis analisou o confronto entre Flamengo e Cruz Azul, destacou o time mexicano, mas disse que o Rubro-Negro é favorito.

- Flamengo é favorito. Acompanho muito o Cruz Azul por causa do Tigres. Jogou agora a semifinal do Campeonato Mexicano por dois empates, mas é time mexicano. É chato. Não tem grandes estrelas, mas tem que ter muito cuidado - começou o ex-jogador.

- O pessoal por não acompanhar acha que é time fraco, mas não. Tem que ter muito cuidado. E aí a importância do título vir antes, viajar antes, ter essa tranquilidade. É um jogo chato, bem complicado e o Flamengo tem que estar bem ligado - analisou Sóbis sobre Flamengo x Cruz Azul.

Flamengo x Cruz Azul

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília, 20h local), em jogo da segunda fase da Copa Intercontinental, chamado pela Fifa de "Derby das Américas".

Se vencer os mexicanos, o Flamengo de Filipe Luís enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação rubro-negra, a final da competição será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17 de dezembro. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

