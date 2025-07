Flamengo derrota Atlético-MG e assume liderança do Brasileirão

O Flamengo derrotou o Atlético-MG neste domingo (27) por 1 a 0, no Maracanã. Léo Ortiz marcou de cabeça para a equipe carioca. Com a vitória, o rubro-negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo por sua vez caiu para a 13ª colocação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo

Aos quatro minutos, Pedro foi lançado dentro da área. O atacante dominou e finalizou muito forte. Everson espalmou para escanteio.

O Atlético respondeu na sequência. Scarpa lançou Rony, que brigou com Rossi e ficou com a bola, sem goleiro. O camisa 33 finalizou rasteiro, Varela salvou em cima da linha.

Aos 20 minutos, Pedro recebe e passa para Bruno Henrique. O atacante recebeu na entrada da área e bateu de esquerda. A bola passou muito perto do gol.

continua após a publicidade

Poucos minutos depois, Scarpa aproveitou bobeira da defesa flamenguista e finalizou para o gol. A bola pegou no travessão.

O Atlético seguiu tendo boas chances, Cuello acelerou em direção à área. Rossi espalmou para escanteio.

Aos 35 surgiu um lance polêmico. Plata foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. O VAR recomendou a revisão, após isso o árbitro de campo mudou a decisão para falta fora da área.

No segundo tempo, a partida se tornou mais morna. As duas equipes não levaram muito perigo aos gols adversários.

Aos 31 Luiz Araújo cobrou falta para a área. Léo Ortiz subiu e cabeceou forte, para marcar. Everson até tentou, mas não conseguiu defender.

RJ - RIO DE JANEIRO - 27/07/2025 - BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X ATLETICO-MG - Leo Ortiz jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Atletico-MG no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

O que vem por aí

Os times voltam a se enfrentar nesta semana. Flamengo e Atlético disputam o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Maracanã. A partida será às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO

17ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Allan (FLA), Pedro (FLA), Vinã (FLA) e Wallace Yan (FLA) / Everson (CAM), Fausto Vera (CAM), Saravia (CAM), Hulk (CAM)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda:

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 54.550 pessoas

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)



⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña (Cleiton); Jorginho, Allan (Evertton Araujo), Arrascaeta (Wallace Yan), Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Pedro (Juninho)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Igor Gomes), Igor Rabello, Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera (Natanael), Gabriel Menino (Junior Santos) e Gustavo Scarpa; Cuello (Bernard), Hulk e Rony (Biel).