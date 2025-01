O Flamengo divulgou nesta sexta-feira os relacionados para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que estreia neste sábado. O clube entrará em campo com uma equipe alternativa devido à pré-temporada realizada nos Estados Unidos.

Desta forma, alguns nomes terão a oportunidade de se firmarem no elenco, como Carlinhos, Lorran, Pablo e Cleiton. O quarteto busca destaque no Carioca para ganhar chances na equipe principal de Filipe Luís. Outros jogadores que aparecerem na lista são da base.

Como o técnico também está na pré-temporada, o Flamengo fará sua estreia contra o Boavista comandado por Cleber dos Santos, treinador do sub-20. Sandro Gomes será o auxiliar e Junior Bezerra o preparador.

Os relacionados para o Carioca farão um tour pelo Nordeste. O Flamengo fará as quatro partidas iniciais do Estadual em quatro locais nordestinos: contra o Boavista em Aracujo, contra o Madureira em Campina Grande, contra o Nova Iguaçu em João Pessoa e contra o Bangu em São Luís.

Relacionados do Flamengo para o Carioca

Goleiros: Dyogo Alves, Eduardo Jung e Lucas Furtado; Defensores: Ainoã, Cleiton, Da Mata, Daniel Sales, Guilherme Santos, Lucyan, Pablo e Zé Welinton; Meio-campistas: Caio Garcia, Daniel Rogério, Fabiano, Guilherme, João Alves, Jorge Moura, Lorran e Rayan Lucas Atacantes: Carlinhos, Felipe Teresa, Rafael Couto, Shola, Thiaguinho e Wallace Yan.

Com jogadores experientes e da base, Flamengo divulgou os relacionados para o Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

Pré-temporada nos Estados Unidos: Cebolinha de fora

Além dos relacionados para as primeiras rodadas do Carioca, o Flamengo também divulgou os jogadores que disputarão a pré-temporada dos Estados Unidos. O atacante Everton Cebolinha ficou de fora da lista, pois ainda se recupera da grave lesão sofrida. Pedro e Viña também seguem em recuperação e desfalcam o clube na FC Series.

Cebolinha não foi relacionado para a pré-temporada (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja os relacionados do Flamengo para a pré-temporada

Goleiros: Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi; Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Carbone, Varela, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley; Meio-campistas: Alcaraz, Allan, Arrascaeta, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Pablo Lucio; Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Michael e Plata

Flamengo x Boavista: onde assistir

O Flamengo fará sua estreia no Campeonato Carioca contra o Boavista, no domingo, às 16h (de Brasília). A partida será realizada no estádio Batistão, em Aracajú, e terá transmissão exclusiva do Premiere.