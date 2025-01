Carioca 2025 começa sábado (11); veja regulamento, transmissão e novidades

Com VAR em todos os jogos, transmissão em dois canais abertos, três fechados e no streaming, o Campeonato Carioca 2025 abre neste sábado (11) a temporada do futebol profissional no Rio. Como é tradição, haverá uma primeira fase com 12 clubes jogando em turno único para definir o vencedor da Taça Guanabara e os quatro times que avançarão às semifinais, além dos quatro que disputarão a Taça Rio. Outra tradição, essa menos cotada, é que o campeão não terá premiação em dinheiro.

continua após a publicidade

➡️Ferj divulga tabela detalhada da Taça Guanabara; veja datas e horários

A falta de uma premiação financeira ao campeão repete o que acontece desde a edição de 2021. Em vez disso, os clubes preferiram garantir uma cota mínima paga pelos direitos de transmissão. O retorno financeiro poderá ser maior a partir do desempenho comercial do campeonato — é comum que novos patrocinadores surjam no decorrer da competição, em especial na reta final.

A maior exposição dos jogos na edição deste ano do Campeonato Carioca 2025 surge com potencial de aumentar as receitas. Depois de quatro anos, a TV Globo voltará a ter os direitos de transmissão — ou, ao menos, parte deles.

continua após a publicidade

Sete jogos da primeira fase em sinal aberto serão transmitidos pela emissora, sempre aos sábados e envolvendo algum dos quatro grandes clubes — Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. A Band, por sua vez, transmitirá 14 partidas, com pelo menos um jogo por rodada.

Na TV fechada, haverá transmissão no SporTV de dois jogos por rodada envolvendo os grandes, enquanto os jogos dos clubes menores serão exibidos no Bandsports. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco terão suas partidas também no Premiere.

continua após a publicidade

E, pela internet, o Canal Goat renovou o acordo e transmitirá 49 partidas via YouTube. As transmissões incluem os jogos da Taça Guanabara, da Taça Rio e dos playoffs decisivos.

Campeonato Carioca 2025 repete fórmula de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Campeonato Carioca 2025 terá VAR 'diferente'

O regulamento do Estadual é o mesmo do ano passado. A primeira fase será disputada em turno único, com 11 rodadas. Os 12 clubes jogam entre si (Taça Guanabara), e os quatro primeiros avançam às semifinais. Os playoffs serão em jogos de ida e volta.

Os clubes que terminarem do 5º ao 8º lugares, por sua vez, disputarão a Taça Rio, também em jogos de ida e volta. Será a disputa de um troféu à parte, sem qualquer ligação com as finais do Carioca. O último colocado no primeiro turno será rebaixado.

A novidade este ano será o uso do VAR em todas as partidas do Campeonato Carioca 2025, e com uma diferença em relação ao modelo tradicionalmente usado: a linha que demarca a posição do atacante será traçada com espessura de 12 centímetros, o dobro do usual. A ideia é favorecer o ataque nos casos em que a linha se sobrepõe ou fica muito justa à da defesa.

Por outro lado, foi definido que o tempo que o árbitro utilizar para a revisão dos lances não serão descontados nos acréscimos. E a revisão só será exibida ao público após a análise do árbitro.

Muda o limite de estrangeiros

A pedido de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) aumentou de sete para nove o limite de jogadores estrangeiros que poderão ser relacionados por cada equipe nos jogos do Campeonato Carioca.

O número de atletas estrangeiros inscritos por clube, no entanto, não tem limite, segundo a circular publicada pela Ferj com a decisão.