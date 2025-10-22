menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Ortiz vai jogar? Fla divulga relacionados para enfrentar o Racing pela Libertadores

Zagueiro saiu lesionado na última rodada do Brasileirão

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
18:37
Leo Ortiz em campo pelo Flamengo
imagem cameraLeo Ortiz em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com apenas um desfalque e a presença de Leo Ortiz, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida da semifinal contra o Racing, pela Libertadores. A bola rola às 21h30 desta quarta-feira (22), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Libertadores: Flamengo recebe Racing no Maracanã em jogo mais importante do ano

O técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril. Já o zagueiro, que sofreu um estiramento do ligamento do tornozelo direito na vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, gerou preocupação por deixar o estádio de muletas, mas está relacionado. Outra presença que não era confirmada era a de De la Cruz, que não jogou contra o Alviverde, mas está disponível contra o time argentino.

Em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), o Fla chega com moral para o duelo. Afinal, vem da vitória por 3 a 2 no final de semana, que o deixou na cola da liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa para o primeiro compromisso das semifinais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Racing pela Libertadores (Foto: Reprodução)
Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Racing pela Libertadores (Foto: Reprodução)

Onde assistir e prováveis escalações de Flamengo x Racing pela Libertadores

FLAMENGO X RACING
Libertadores - Jogo de ida das semifinais
📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV
🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

continua após a publicidade

RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias