Com apenas um desfalque e a presença de Leo Ortiz, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida da semifinal contra o Racing, pela Libertadores. A bola rola às 21h30 desta quarta-feira (22), no Maracanã.

O técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril. Já o zagueiro, que sofreu um estiramento do ligamento do tornozelo direito na vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, gerou preocupação por deixar o estádio de muletas, mas está relacionado. Outra presença que não era confirmada era a de De la Cruz, que não jogou contra o Alviverde, mas está disponível contra o time argentino.

Em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), o Fla chega com moral para o duelo. Afinal, vem da vitória por 3 a 2 no final de semana, que o deixou na cola da liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa para o primeiro compromisso das semifinais.

Onde assistir e prováveis escalações de Flamengo x Racing pela Libertadores

FLAMENGO X RACING

Libertadores - Jogo de ida das semifinais

📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.

