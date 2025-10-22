Libertadores: Flamengo recebe Racing no Maracanã em jogo mais importante do ano

Chegou o dia, torcedor rubro-negro! O Flamengo faz, na noite desta quarta-feira (22), o seu jogo mais importante em 2025. A equipe recebe o Racing, da Argentina, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Na arquibancada, cerca de 70 mil torcedores empurrarão o time brasileiro em busca da vitória.

Após uma fase de grupos para lá de conturbada, o Flamengo eliminou Internacional e Estudiantes nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Contra o time argentino, aliás, a classificação contou com momentos de tensão. Afinal, a vaga foi confirmada na disputa de pênaltis, em que o goleiro Rossi, com duas defesas, foi o herói.

Destaques do Flamengo

Para o confronto desta quarta-feira, Arrascaeta e Pedro são as principais esperanças de gols do Flamengo. A dupla vive grande fase no time carioca. No final de semana, quando o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 2, o meia e o atacante foram os dois grandes destaques.

Em contrapartida, o técnico Filipe Luís tem um problema para esse confronto. Léo Ortiz deixou o último jogo com dores na perna direita e teve uma lesão constatada. O zagueiro, no entanto, fez um processo intenso de recuperação, e pode ser surpresa na lista de relacionados. Já Cebolinha, também no departamento médico, está descartado da partida.

Maracanã estará lotado para Flamengo x Racing

Apesar dos preços salgados dos ingressos, a torcida do Flamengo esgotou a carga colocada à venda, assim como a torcida do Racing. Dessa forma, cerca de 70 mil pessoas estarão no Maracanã para essa partida, que contará com mosaico rubro-negro em todos os setores do estádio.

Torcida do Flamengo no Maracanã(Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Flamengo x Racing pela Libertadores

FLAMENGO X RACING

Libertadores - Jogo de ida das semifinais

📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

⚽ Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.