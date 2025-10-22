menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Libertadores: Flamengo recebe Racing no Maracanã em jogo mais importante do ano

Rubro-Negro recebe La Academia em noite de Copa Libertadores no Rio

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
06:30
Filipe Luís Flamengo
imagem cameraFilipe Luís em jogo do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chegou o dia, torcedor rubro-negro! O Flamengo faz, na noite desta quarta-feira (22), o seu jogo mais importante em 2025. A equipe recebe o Racing, da Argentina, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Na arquibancada, cerca de 70 mil torcedores empurrarão o time brasileiro em busca da vitória.

continua após a publicidade

➡️ Zico vê lição contra o Estudiantes e alerta Flamengo na Libertadores: 'Enfiar a faca e rodar'

Após uma fase de grupos para lá de conturbada, o Flamengo eliminou Internacional e Estudiantes nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Contra o time argentino, aliás, a classificação contou com momentos de tensão. Afinal, a vaga foi confirmada na disputa de pênaltis, em que o goleiro Rossi, com duas defesas, foi o herói.

Destaques do Flamengo

Para o confronto desta quarta-feira, Arrascaeta e Pedro são as principais esperanças de gols do Flamengo. A dupla vive grande fase no time carioca. No final de semana, quando o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 2, o meia e o atacante foram os dois grandes destaques.

continua após a publicidade

Em contrapartida, o técnico Filipe Luís tem um problema para esse confronto. Léo Ortiz deixou o último jogo com dores na perna direita e teve uma lesão constatada. O zagueiro, no entanto, fez um processo intenso de recuperação, e pode ser surpresa na lista de relacionados. Já Cebolinha, também no departamento médico, está descartado da partida.

Maracanã estará lotado para Flamengo x Racing

Apesar dos preços salgados dos ingressos, a torcida do Flamengo esgotou a carga colocada à venda, assim como a torcida do Racing. Dessa forma, cerca de 70 mil pessoas estarão no Maracanã para essa partida, que contará com mosaico rubro-negro em todos os setores do estádio.

continua após a publicidade
Mosaico da torcida do Flamengo contra o Central Córdoba
Torcida do Flamengo no Maracanã(Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Flamengo x Racing pela Libertadores

FLAMENGO X RACING
Libertadores - Jogo de ida das semifinais
📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV
🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

⚽ Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias