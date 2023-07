Nesta terça-feira (11), o Flamengo divulgou as primeiras informações de ingressos para o jogo contra o América-MG, a ser disputado no próximo sábado (22), no Maracanã. As vendas começam nesta quinta-feira (13) para sócios torcedores do Rubro-Negro e abrem para o público geral no dia 15 de julho.



Os preços dos ingressos variam entre R$ 20, meia para sócios no Setor Norte, e R$ 1000, Maracanã Mais para público geral. As demais informações sobre pontos de troca ainda não foram divulgadas, e serão passadas em outro momento pelo Flamengo.