Athletico Paranaense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Em uma das principais rivalidades do futebol brasileiro nos últimos anos, as equipes enfrentaram na semana passada, no Maracanã, o Rubro-Negro carioca venceu por 2 a 1 e detém a vantagem para a volta.



Nenhuma das equipes conseguiu vencer na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou com o Palmeiras em 1 a 1, no Allianz Parque, enquanto o Athletico perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão.