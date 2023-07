Além da dupla, o Flamengo também contará com Allan, apresentado na segunda-feira. O volante está 100% recuperado da lesão na coluna que sofreu quando ainda era jogador do Atlético-MG e viaja com a delegação. Os três atletas citados têm chances de estarem entre os titulares, embora elas sejam remotas.



+ Agora vai? Contra o Athletico, Sampaoli pode repetir escalação pela primeira vez no Flamengo



Sobre desfalques, o Rubro-Negro não contará com Matheuzinho, que segue em transição após sofrer fratura na tíbia da perna esquerda. Além do lateral esquerdo, Arturo Vidal também não viaja, já que fechou contrato de seis meses com o próprio Athletico Paranaense. O volante chileno não vestirá mais a camisa do Flamengo.