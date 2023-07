O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais da Copa do Brasil. Presente entre os melhores desde a sua primeira disputa, o Rubro-Negro carioca é, atualmente, a equipe com mais vitórias na história da competição e uma das que mais conquistou títulos. O clube da Gávea é o atual campeão e conquistou o torneio em outras três oportunidades.



Logo na segunda edição da Copa do Brasil, em 1990, o Flamengo derrotou o Goiás na final e levantou sua primeira taça. A segunda veio 16 anos depois, com vitória clássica sobre o arquirrival Vasco da Gama por 3 a 0 no agregado: 2 a 0 na ida e 1 a 0 na volta. Ambos os jogos foram disputados no Maracanã.