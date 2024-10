Flamengo divulga desfalque entre os titulares contra o Juventude

Elenco do Flamengo se reúne após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 13:20 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 25/10/2024 - 14:20

O Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (25), o desfalque de um dos titulares do duelo contra o Juventude no sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão: Alex Sandro. Em nota, o clube relatou que o lateral-esquerdo não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians. Além dele, o atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor.

Alex Sandro apresentou dores após a classificação para a final da Copa do Brasil. Segundo o "ge", o defensor realizou trabalho interno nos últimos treinamentos por conta de um desconforto muscular na posterior da coxa direita. O atacante Carlinhos, por sua vez, apresentou uma lesão no adutor direito no treino da última quinta-feira (24).

Além da dupla, o atacante Bruno Henrique também irá desfalcar o Flamengo no fim de semana - o camisa 27 foi suspenso pelo terceiro amarelo no Campeonato Brasileiro, além de não poder atuar no primeiro jogo contra o Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil, por conta da expulsão contra o Corinthians na semifinal.

Alex Sandro, do Flamengo, comemora gol que encaminhou vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Confira a nota do Flamengo

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians. Não será relacionado para enfrentar o Juventude. O atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito. Já iniciou tratamento no DM rubro-negro - informou o Flamengo.