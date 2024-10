Com mesmas baixas, Filipe Luís terá teste antes de Flamengo x Atlético-MG

Filipe Luís durante o jogo entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes do primeiro duelo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, o técnico Filipe Luís terá um ensaio contra o Juventude, no sábado (27), pela 31ª rodada do Brasileirão, antes da decisão no mata-mata. Isso porque duas das três baixas rubro-negras contra o Galo também não estarão disponíveis no final da semana.

O atacante Bruno Henrique, suspenso pela expulsão na Copa do Brasil e pelo terceiro amarelo no Campeonato Brasileiro, e o meio-campista De la Cruz, que sofreu uma lesão e vai parar por aproximadamente um mês. Do trio, só Pulgar, que não enfrenta o Galo também por suspensão, encara o Juventude.

Além da dupla, quem também ficará fora dos compromissos são os jogadores que ocupam o Departamento Médico há mais tempo: Viña (ruptura do ligamento cruzado, fratura da tíbia), Pedro (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho) e Luiz Araújo (fratura da cartilagem do joelho direito).

Elenco do Flamengo se reúne após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Assim, a tendência é que Filipe Luís escale Carlos Alcaraz na posição de segundo volante, e Gonzalo Plata no ataque do Flamengo ao lado de Gabigol.

Flamengo x Atlético-MG

Os jogos da final da Copa do Brasil acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. O Flamengo irá sediar a primeira partida da final no Maracanã, enquanto o Atlético-MG terá a Arena MRV como palco do confronto decisivo. A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.

O Galo chegou a final da Copa do Brasil após eliminar o Vasco na semifinal do torneio. O confronto contra o Cruzmaltino terminou com uma vitória da equipe mineira por diferença mínima no placar agredado: 3 a 2. Do mesmo modo, o Rubro-Negro eliminou o Corinthians na fase anterior ao vencer o resultado dos dois confronto por 1 a 0.