Mestre Ciça relembra desfiles em homenagem a Vasco e Flamengo: 'Não foi fácil'

A Viradouro homenageia o mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, mais conhecido como Ciça, neste carnaval de 2026. Na segunda-feira (16) de Carnaval, escola promete contar a trajetória de um dos maiores nomes da festa carioca. O Lance! relembrou as homenagens da Estácio de Sá e Unidos da Tijuca a Flamengo e Vasco, respectivamente, que marcaram a carreira de Ciça.

Em 1995, a Estácio de Sá trouxe para a avenida o enredo "Uma Vez Flamengo", que contou a história do clube carioca na Marques de Sapucaí, que acabou reeditado em 2022. No primeiro desfile, Ciça era o mestre de bateria da escola, que foi responsável por abrir as portas do mundo do samba para o músico.

Três anos depois, Ciça também esteve à frente da bateria da Unidos da Tijuca em 1998, quando a agremiação homenageou o Vasco com o enredo: "De Gama a Vasco, a epopeia da Tijuca". Ao Lance!, o mestre contou os bastidores dos dois desfiles e revelou que o primeiro desafio foi vestir Rubro-Negro, mesmo sendo torcedor do Cruzmaltino.

— O Flamengo, claro, pela minha escola Estácio, pensei na escola. Convenci alguns a colocar a camisa do clube na hora, mas não foi fácil. Mesma coisa na Unidos da Tijuca, quando o enredo foi o Vasco. Claro, que com os torcedores mais radicais, não consegui fazer eles desfilarem. Mas alguns, consegui convencer. Foi muito legal. Está na minha história e foi muito prazeroso — contou Ciça.

Coração Cruzmaltino

Torcedor do Vasco, Ciça revelou dificuldades para acompanhar o clube nas últimas semanas. A rotina do carnaval de 2026, sendo enredo e mestre da bateria da Viradouro, o distanciou das emoções dos gramados.

— Acompanho o Vasco mais pela imprensa mesmo. Pelo rádio e televisão, quando posso. Mas é difícil, às vezes tem jogo que não consigo acompanhar. Gostaria de estar mais presente, gosto muito de futebol, mas este ano está difícil — relatou.

Mestre Ciça, torcedor do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

Homenagem da Viradouro a Ciça

Há 36 anos como mestre de bateria, Ciça é um dos nomes icônicos do carnaval carioca. Além das passagens pela Estácio de Sá, escola do coração, e Unidos da Tijuca, ele também foi comandante das baterias da Grande Rio e União da Ilha.

Apesar do sucesso nas agremiações citadas anteriormente, Ciça eternizou o próprio nome como mestre da Viradouro. São 19 anos à frente da Furacão Vermelho Branco. Durante o período, foram dois títulos conquistados, em 2020 e 2024.

— O coração, por enquanto, está legal, mas a ansiedade toma conta da gente. Não só de mim, mas de toda a escola também. Claro, como enredo, a coisa triplica. Na última semana, sai emocionado do barracão, após um teste de luz. O dia que eu perder isso, vou parar de fazer — respondeu Ciça, ao ser questionado sobre a emoção de ser enredo da Vermelho e Branco de Niterói.

