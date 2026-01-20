Flamengo define na tarde desta terça-feira qual time enfrentará o Vasco pelo Carioca

Depois de alguns dias de indefinição, o Flamengo decidirá nesta terça-feira (20) qual time vai enfrentar o Vasco, no Maracanã, na quarta (21.) A ideia é que ao menos alguns jogadores do elenco principal, que ainda está em pré-temporada, entrem em campo no clássico pelo Carioca.

A campanha ruim do sub-20 no Estadual, com apenas um ponto em três partidas, deixou a equipe na lanterna da competição e ameaçada de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do Estadual.



A ideia inicial do clube era manter a programação original, em que a equipe da base enfrentaria não apenas o Vasco, mas também o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão, dentro do clube, para que a programação fosse alterada.



Na última segunda-feira, as duas equipes treinaram em horários separados. O treinador do sub-20, Bruno Pivetti, comandou a equipe sem nenhum reforço do elenco profissional. Já o elenco profissional trabalhou em dois períodos, seguindo o planejamento traçado pelo departamento de futebol. Porém, nesta terça-feira, há a expectativa de que alguns jogadores do time profissional treinem com o sub-20 e, assim, reforcem a equipe no jogo contra o Vasco.

Segundo a repórter Duda Dalponte, do Grupo Globo, é certo que jogadores do elenco profissional reforçarão a equipe. No entanto, esses nomes não estariam definidos. A ideia seria usar jogadores como Allan, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Michael e Royal, pois atuaram menos minutos na temporada passada.

Até mesmo o goleiro Andrew, apresentado oficialmente nesta segunda-feira, pode aparecer contra o Vasco. Também não haveria, até o momento, uma definição se Filipe Luís ou Bruno Pivetti comandaria o time.



Na segunda-feira, Arrascaeta publicou um post em suas redes sociais em que parecia abordar a indefinição que atravessa o clube: "O planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa."



O cenário para o Rubro-negro é complicado por causa da mudança de formato do Estadual, com menos jogos na fase de grupos. No ano passado, a equipe sub-20 também começou o torneio e obteve resultado semelhante, com apenas um ponto em três partidas.

O time principal entrou na competição a partir da quinta rodada, fazendo mais sete jogos. Neste ano, são apenas seis jogos na fase de grupos, ou seja, restam apenas três partidas para o Flamengo decidir sua vida no torneio.



