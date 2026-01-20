Publicação de Arrascaeta viraliza entre torcedores do Flamengo: 'Por mais'

O meia Arrascaeta realizou uma publicação nas redes sociais, na última segunda-feira (19), que viralizou entre os torcedores do Flamengo. O uruguaio, assim como o elenco principal do clube retornou as atividades, após período de férias, para a temporada de 2026 nesta semana.

Diante do retorno ao Ninho do Urubu, o camisa 10 aproveitou o momento para publicar uma mensagem aos torcedores. A postagem de Arrascaeta foi ligada, por torcedores, a estratégia do Flamengo em disputar o Campeonato Carioca com o sub-20.

— O planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa — publicou o jogador.

Carioca do Flamengo

Até o momento, o Rubro-Negro disputou o Estadual com a equipe sub-20 liderada pelo técnico Bruno Pivetti. Ao todo, foram três jogos disputados, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. Nos compromissos, o time somou apenas um ponto.

Determinada desempenho faz o Flamengo estar na sexta, e última, colocação do Grupo B do torneio. Caso o cenário se persista, a equipe irá jogar um quadrangular de disputa contra o rebaixamento. Isso seriam mais seis jogos, que podem ser comprometedores para o restante da temporada.