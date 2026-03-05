Como Leonardo Jardim pode mudar o cenário de jogadores com pouca minutagem no Flamengo

Os resultados ruins e a pressão interna no Flamengo resultaram na demissão de Filipe Luís, técnico supercampeão pelo clube carioca. A diretoria rubro-negra optou pelo nome de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, para ocupar o cargo. Como o estilo de jogo de Jardim se difere do modelo de Filipe, alguns jogadores do atual elenco podem ganhar destaque nos próximos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Bastidores: em reunião com os jogadores, Boto aponta culpados por demissão de Filipe Luís no Flamengo

Filipe Luís se consagrou no comando técnico do Flamengo pelo estilo de jogo cadenciado de sua equipe, priorizando a posse de bola, a criação das jogadas desde o primeiro terço do campo e a ideia posicional. Jardim tem como características de seus times o jogo mais vertical, com transições rápidas, principalmente no setor ofensivo.

O estilo de jogo do técnico português contribui para uma rápida adaptação de jogadores mais rápidos e intensos. No Cruzeiro, por exemplo, as características da filosofia de jogo contribuíram para que Kaio Jorge tivesse a grande temporada que fez, terminando como artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Flamengo, inclusive, tentou a sua contratação, mas sem concretização.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogadores do Flamengo que podem se destacar com Leonardo Jardim

O elenco do Flamengo conta com jogadores qualificados e com as mais variadas características. Mas, com o novo treinador, alguns nomes podem ganhar destaque por suas características. Os pontas, que buscam as jogadas verticais, o um contra um, se encaixam nesse cenário: Samuel Lino, Cebolinha e Luiz Araújo.

Luiz Araújo, inclusive, conta com a admiração antiga do treinador. Em 2025, Jardim pediu a contratação do rubro-negro ao Cruzeiro.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Outra característica das equipes de Leonardo Jardim é a participação fundamental dos laterais. No caso do Flamengo, os titulares Varela e Alex Sandro dispõem de uma grande qualidade com a bola nos pés. Mas, além disso, os reservas Royal e Ayrton Lucas, que têm a velocidade como principal virtude, também ganham com a chegada do novo treinador.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.