Léo Ortiz detalha desgaste físico e mental do Flamengo contra o Botafogo

O Flamengo empatou sem gols com o Botafogo neste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão. Após a partida no Maracanã, o zagueiro Léo Ortiz, que chegou a jogar até como o volante contra o rival, chamou a atenção para o desgaste físico e mental da equipe rubro-negra.

- Foi um jogo equilibrado. No primeiro tempo conseguimos agredir mais, criar mais oportunidades. No segundo, por conta do desgaste das duas equipes, ficou mais equilibrado. Os dois times jogaram decisões pela Libertadores no meio da semana (...) Temos que analisar os cenários. Criou um desgaste físico e mental. O Botafogo também transpareceu isso - disse o defensor do Flamengo.

Léo Ortiz precisou ser improvisado como volante

Com a lesão de De La Cruz e as ausências de Allan, Pulgar e Gerson, Léo Ortiz precisou ser improvisado como volante no segundo tempo. O jogador já exerceu a função em outros momentos da carreira, como com o técnico Tite no próprio Flamengo.

- Não estava programado, mas o Filipe sabe que, ocasionalmente, posso ajudar nessa função. Com os desfalques, ficou muito restrito ao Everton Araújo e ao Nico De La Cruz. Para mim, não teria problema, e o Filipe só me chamou na beira do campo e perguntou se eu conseguiria fazer - comentou.

Léo Ortiz durante a partida do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Números de Léo Ortiz contra o Botafogo

88 minutos jogados

90% acerto no passe

10/14 passes longos certos

1 finalização para fora

1 chute bloqueado

2 interceptações

3 cortes

1 falta

8/11 duelos ganhos

Foco na próxima partida

Após o empate com o Botafogo, o Flamengo recebe o Botafogo-PB no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória por 1 a 0 no primeiro confronto, o time carioca precisa apenas de um empate. Léo Ortiz, no entanto, frisou a importância de não relaxar diante do adversário.

- Não dá para desmerecer o Botafogo-PB. É um jogo mata-mata, a gente fez um resultado simples lá, então temos que estar 100% focados e atentos para quem for jogar dar conta do recado. A gente não pode falar como se já tivesse passado. O respeito é muito grande pelo Botafogo-PB. Somos os atuais campeões da Copa do Brasil, então queremos manter esse título.

