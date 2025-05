Flamengo confirma lesões e terá dois desfalques contra a LDU

O Flamengo não contará com Allan e Erick Pulgar no duelo com a LDU na próxima quinta-feira (15), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Ambos tiveram constatada lesão no músculo posterior da coxa direita em exames de imagem realizados no domingo (11).

As contusões ocorreram no primeiro tempo da partida contra o Bahia, no último sábado (10). Allan deixou o campo aos 15 minutos, substituído por Luiz Araújo, enquanto Pulgar deu lugar a Evertton Araújo aos 39'. Os dois meio-campistas iniciaram tratamento ainda no dia do jogo, vencido pelo Rubro-Negro por 1 a 0. Confira abaixo a nota do Flamengo sobre a dupla.

"ALLAN e ERICK

Exame de imagem realizado no domingo (11), após substituição no primeiro tempo de Flamengo x Bahia no dia anterior, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita nos dois atletas. Ambos iniciaram tratamento com o Departamento Médico do clube já no sábado (10)".

Problemas no meio de campo

Sem os lesionados, o técnico Filipe Luís terá de buscar opções no setor central. De la Cruz retorna após cumprir suspensão diante do Bahia e será um dos volantes titulares contra a LDU. A outra vaga deve ficar entre Evertton Araújo, que ganhou oportunidade no último jogo, e Gerson, que vem sendo escalado na meia-direita e pode ser recuado para atuar ao lado de Nico.

Situação do Flamengo na Libertadores

Com cinco pontos, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição do Grupo C. A LDU, empatada com o Central Córdoba (segundo) com oito pontos, lidera. Os equatorianos têm um gol a mais de saldo (três).

O Flamengo encerra a fase de grupos com jogos contra LDU e Deportivo Táchira, ambos no Maracanã. Sem margem para erros, o Rubro-Negro precisa vencer os seus compromissos para se classificar. Além disso, por conta de outros resultados, pode ser que tenha a necessidade de contar com um bom saldo de gols.

Afinal, caso vença os dois jogos, somará 11 pontos, a mesma pontuação que os primeiros colocados podem alcançar caso vença um dos jogos restantes.

