Pedro dá a volta por cima no Flamengo e recebe reconhecimento de Filipe Luís: ‘Brilhando’

Atuação com nota artística. O desempenho de Pedro na goleada histórica do Flamengo diante do Vitória por 8 a 0 foi brilhante, com três gols (com muita categoria) e uma assistência. O atacante foi ovacionado pelos mais de 60 mil torcedores rubro-negros que estiveram no Maracanã nesta segunda-feira (25). A volta por cima do jogador pelo time carioca contou com o reconhecimento de Filipe Luís.

Desde o episódio com o treinador, em que Pedro foi exposto por conta da sua queda de rendimento durante os treinamentos, o atleta se doou ao máximo dentro de campo e vem colhendo os frutos. Anteriormente, já tinha feito uma grande partida contra o Internacional, também pelo Brasileirão, e repetiu a dose contra o Vitória.

Após o jogo no Maracanã, Filipe Luís enalteceu os números de Pedro e destacou a sua "frieza" na frente do goleiro.

- O Pedro é um jogador que dentro da área é o mais frio que eu já conheci e que já joguei junto. Tem muita calma na frente do goleiro, olha bem e onde se sente confortável. Parece que ele está brincando dentro da área. Tentar aproximar o máximo possível dentro da área, entendia que era um jogo pra ele pelo contexto e está em um momento incrível. Nos últimos três jogos fez seis gols. O respeito que ele e o Bruno tem um pelo outro, por ter passado a bola no pênalti, mostra que a força do grupo não é só a palavra, mas em atitudes. Essas coisas que deixam o treinador orgulhoso - disse Filipe sobre Pedro.

Dois dos três gols de Pedro foram com um toque na saída do goleiro. O terceiro do atacante, aliás, ainda contou com um elástico no zagueiro Lucas Halter, que não teve o que fazer.

Filipe Luís esclarece: "Não fui eu que recuperei o Pedro, ele se recuperou"

Ainda sobre o cenário que viveu com o jogador no período conturbado, Filipe Luís deixou claro que o momento que Pedro vive no Flamengo é fruto do trabalho dele.

- Não fui eu que recuperei o Pedro, ele se recuperou. Ele que está em um grande momento, está brilhando, está feliz. A gente percebe o sorriso dele dentro do campo. É um jogador muito diferente, com muito diferencial. Fico feliz que o grupo todo abraça a causa. A causa de querer ser campeão, de remar junto, saber que o mais importante é a equipe. O Pedro não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou a equipe. O Bruno não começou hoje como titular, mas entrou e dá a vida como sempre faz e foi importante também - iniciou.

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Esse tipo de comprometimento que os jogadores tem pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir e de alcançar isso. Que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho na minha opinião para que esse grupo possa fazer história. Eles sabem. Estamos muito longe de fazer história, mas o que se vive no dia a dia é especial, e temos que continuar com essa mesma humildade, pés no chão chegar onde a gente quer - completou.

Resposta de Pedro: "Caso encerrado"

Na zona mista do Maracanã, Pedro aproveitou para colocar, mais uma vez, um ponto final na polêmica, e disse que ele está dando a resposta em campo.

- Esse assunto já está totalmente encerrado. Sempre entrei no campo para dar o meu melhor para o Flamengo. Como sempre falo, a minha força vem de dentro de mim, e Deus me deu força para superar esse momento também. Cada momento que passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer, como jogador e como pessoa, tenho essa consciência. Mais uma vez pude mostrar que estou aqui para dar o meu melhor. Independentemente do que foi falado ou não, sei o que eu sou, sei o que posso oferecer. Venho mostrando, desde quando cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo. Estou respondendo desde o campo, porque é onde eu prefiro dar respostas do que no microfone - refletiu o atacante.

Números de Pedro na partida entre Flamengo e Vitória

⚽ 3 gols (!)

🅰️ 1 assistência

👟 7 finalizações (4 no gol!)

🧠 1 grande chance criada

🔑 4 passes decisivos (!)

💨 2/4 dribles certos

