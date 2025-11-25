Torcedores do Palmeiras enlouquecem com lance em jogo do Flamengo: 'Sinais'

Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, e a rodada 36° está movimentando demais as redes sociais. Nesta terça-feira (25), um lance no jogo do Rubro-Negro enlouqueceu torcedores do Verdão.

No primeiro tempo de Atlético-MG x Flamengo, Dudu, ex-Palmeiras, fez uma belíssima jogada e cruzou para Bernard abrir o placar para o Galo. O resultado se estendeu até o final da primeira etapa e vai favorecendo o Verdão.

Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras enlouqueceram com Dudu no jogo do Flamengo. Veja o lance e os comentários abaixo:

Flamengo e Palmeiras seguem na luta pelo título do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Flamengo e Palmeiras disputam o Brasileirão e a Libertadores

Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem do Palmeiras na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.

Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Verdão diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília). Emoção na disputa entre Palmeiras e Flamengo.

O técnico Abel Ferreira optou por deixar onze jogadores em São Paulo. Os selecionados foram: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A escalação do técnico Filipe Luís para a partida entre Atlético-MG e Flamengo segue como incerta. O Rubro-Negro viajou para Belo Horizonte com o elenco completo.

No final de semana, Palmeiras e Flamengo entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.