imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Arrascaeta, do Flamengo, quebra recorde de assistências do Brasileirão

Uruguaio se torna o maior "garçom" da história do Campeonato Brasileiro

Arrascaeta Flamengo Vitória
imagem cameraArrascaeta em ação pelo Flamengo em goleada sobre o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
13:37
Giorgian de Arrascaeta se tornou o jogador com mais assistências na história do Brasileirão na goleada do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória, na última segunda-feira (25). O uruguaio chegou a marca de 78 passes para gol na história da competição.

Ao servir Samuel Lino e Pedro para os dois primeiros gols do Mais Querido no Maracanã, o camisa 10 ultrapassou Marcelinho Carioca no quesito. O ex-jogador de Flamengo e Corinthians acumulou 77 assistências em todas as edições do Campeonato Brasileiro.

Jogadores com mais assistências na história do Brasileirão

  • Arrascaeta - 78 assistências;
  • Marcelinho Carioca - 77;
  • Edmundo - 73;
  • Dudu - 68;
  • Éverton Ribeiro - 64;
  • Gustavo Scarpa - 64;
  • Pelé - 63;
  • Zico - 62.

Recordes quebrados pelo Flamengo contra o Vitória

O Flamengo acumulou recordes ao golear o Vitória por 8 a 0 nesta segunda-feira (25), no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Pedro, três vezes, Samuel Lino, outras duas, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique fizeram os gols do Mais Querido.

A vitória do Fla é a maior do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ou seja, desde 2003. A goleada supera três placares de 7 a 0: dois na primeira edição, com Cruzeiro sobre o Bahia e Goiás sobre o Juventude, além do São Paulo sobre o Paysandu em 2004.

Além disso, os 8 a 0 sobre o Leão da Barra nesta noite é o maior placar registrado pelo Flamengo em toda a história do Brasileirão. A vitória iguala a goleada sobre o Fortaleza em 1981. Por fim, esta é o quarto maior resultado em Campeonatos Brasileiros, junto a outros quatro resultados.

Arrascaeta em ação pelo Flamengo em goleada sobre o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

