Arrascaeta, do Flamengo, quebra recorde de assistências do Brasileirão

Giorgian de Arrascaeta se tornou o jogador com mais assistências na história do Brasileirão na goleada do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória, na última segunda-feira (25). O uruguaio chegou a marca de 78 passes para gol na história da competição.

continua após a publicidade

➡️ Pedro dá a volta por cima no Flamengo e recebe reconhecimento de Filipe Luís: ‘Brilhando’

Ao servir Samuel Lino e Pedro para os dois primeiros gols do Mais Querido no Maracanã, o camisa 10 ultrapassou Marcelinho Carioca no quesito. O ex-jogador de Flamengo e Corinthians acumulou 77 assistências em todas as edições do Campeonato Brasileiro.

Jogadores com mais assistências na história do Brasileirão

Arrascaeta - 78 assistências;

Marcelinho Carioca - 77;

Edmundo - 73;

Dudu - 68;

Éverton Ribeiro - 64;

Gustavo Scarpa - 64;

Pelé - 63;

Zico - 62.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Recordes quebrados pelo Flamengo contra o Vitória

O Flamengo acumulou recordes ao golear o Vitória por 8 a 0 nesta segunda-feira (25), no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Pedro, três vezes, Samuel Lino, outras duas, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique fizeram os gols do Mais Querido.

continua após a publicidade

A vitória do Fla é a maior do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ou seja, desde 2003. A goleada supera três placares de 7 a 0: dois na primeira edição, com Cruzeiro sobre o Bahia e Goiás sobre o Juventude, além do São Paulo sobre o Paysandu em 2004.

Além disso, os 8 a 0 sobre o Leão da Barra nesta noite é o maior placar registrado pelo Flamengo em toda a história do Brasileirão. A vitória iguala a goleada sobre o Fortaleza em 1981. Por fim, esta é o quarto maior resultado em Campeonatos Brasileiros, junto a outros quatro resultados.

continua após a publicidade

Arrascaeta em ação pelo Flamengo em goleada sobre o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real