Flamengo

Neymar exalta gol de Pedro em goleada do Flamengo: ‘Golaço da p****’

Atacante rubro-negro marcou três gols contra o Vitória

imagem cameraPedro comemora gol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
17:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vitória do Flamengo por 8 a 0 contra o Vitória na segunda-feira (25) contou com uma atuação brilhante de Pedro. O camisa 9 balançou a rede do time adversário três vezes no Maracanã. Um dos gols, inclusive, contou com um elástico e uma cavadinha na frente do goleiro. O lance encantou o mundo da bola, incluindo jogadores. Em um post do rubro-negro, Neymar enalteceu o colega de profissão.

- 👏 Golaço da porr# 😂 craque - publicou Neymar.

Comentário de Neymar em postagem de Pedro, do Flamengo (Foto: Reprodução)

Além de Neymar, outros jogadores comentaram na publicação de Pedro, como Saúl, que também fez uma grande atuação contra o Vitória.

➡️ Triunfo com superioridade confirma: Flamengo está no caminho certo dos títulos

Como foi o gol de Pedro que encantou o mundo da bola ⚽

O gol em questão foi o sétimo da goleada do Flamengo, e saiu aos 13 minutos do segundo tempo. A jogada começou com Arrascaeta, após recuperação de bola. O camisa 10 lançou Samuel Lino, que cortou para dentro e encontrou Pedro. Ao dominar a bola, o atacante reverência dominou e, com muita habilidade, deu elástico em Lucas Halter, que não teve o que fazer. Posteriormente, Pedro deu um toquinho de cobertura na saída do goleiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro alcança marca histórica pelo Flamengo

Pedro ultrapassou a marca de 100 gols (102) marcados no Maracanã. Após o confronto, o rubro-negro celebrou o feito.

- Noite inesquecível. Mais uma com o Manto. Mais de 100 gols na minha casa. Da arquibancada pro campo. Eternizando momentos e vivendo meu sonho de criança - publicou Pedro.

