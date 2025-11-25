Lance em Atlético-MG x Flamengo enlouquece torcedores: 'Nada explica'

Atlético-MG e Flamengo estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (25), em jogo decisivo da 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Galo vai vencendo o confronto por 1 a 0, com gol de Bernard. No primeiro tempo, o lance de um jogador do Rubro-Negro enlouqueceu torcedores nas redes sociais.

Aos 24 minutos, acertou uma cabeçada na trave e quase balançou as redes da Arena MRV pela primeira vez no duelo. No escanteio, segundos depois, o ponta-esquerda do Rubro-Negro cabeceou mais uma vez, e Éverson salvou.

Nas redes sociais, os torcedores enlouqueceram com o lance de Samuel Lino em Atlético-MG x Flamengo. Veja abaixo:

Atlético-MG e Flamengo estão se enfrentando pelo Brasileirão (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)

Escalação do Flamengo para pegar o Atlético-MG

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Atlético-MG neste terça-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada do Brasileirão. De olho na decisão da Libertadores, o técnico Filipe Luís optou por poupar jogadores importantes e mesclou titulares e reservas. Em caso de derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Rubro-Negro se sagra campeão brasileiro com uma vitória nesta noite.

Principal nome do Fla na temporada, Arrascaeta inicia a partida no banco. Além dele, Varela, Alex Sandro Jorginho, Cebolinha e Bruno Henrique ficam como opções. Léo Ortiz segue fora, tratando lesão no tornozelo esquerdo.

O Flamengo vai a campo contra o Atlético-MG com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Wallace Yan e Samuel Lino.

Até o momento, o Galo vai vencendo por 1 a 0, com gol de Bernard, após cruzamento do atacante Dudu.