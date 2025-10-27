El Cilindro, estádio de Racing x Flamengo, conta com curiosidade local; entenda

AVELLANEDA (ARG) - O Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda, será o palco de Racing e Flamengo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A reportagem do Lance!, já presente na Argentina para acompanhar a preparação para este grande jogo, esteve nos arredores do estádio e mostra para você uma curiosidade especial: a curta distância para a casa do Independiente, rival local.

A casa do Racing fica a menos de 300 metros do Estádio Libertadores da América, pertencente ao Independiente. Racing e Independiente são os dois grandes clubes de Avellaneda, e dividem não apenas o bairro, mas também a rivalidade histórica que está estampada em cada esquina.

As ruas ao redor contam com pichações, placas e provocações de torcedores de ambos os lados. O ambiente mostra o quanto o futebol é presente no cotidiano local, mesmo nos dias sem jogo. Os dois estádios estão entre os principais palcos do futebol argentino e são uma das grandes atrações turísticas para quem visita Buenos Aires.

Estádio Libertadores da América, casa do rival do Racing (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O primeiro estádio a ser construído foi o do Racing, inaugurado em 1903. Já a casa do Independiente foi erguida em 1907.

Curiosidades sobre o El Cilindro, que receberá Racing x Flamengo

O Estádio Presidente Perón, que leva o nome de um ex-presidente da Argentina, responsável por contribuir para que o Racing conseguisse a aquisição do terreno, é chamado de El Cilindro por conta do seu formato. O espaço suporte, atualmente, cerca de 55 mil pessoas. No entanto, já foi palco de uma partida que recebeu 120 mil torcedores, no confronto entre o Racing e o Celtic, da Escócia. O jogo, até hoje, é o que registrou o maior público da história do futebol argentino.

El Cilindro, palco de Racing x Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além de clássicos históricos, o El Cilindro também já recebeu final de Libertadores e jogos da Copa do Mundo de 1978, vencida pela seleção argentina.

