Flamengo buscará mais reforços? Paquetá, Marcos Leonardo? José Boto é sincero
Janela de transferências fecha nesta terça-feira
A janela de transferências do futebol brasileiro fecha nesta terça-feira (2). Ou seja, os clubes poderão oficializar novas contratações até o fim da noite de terça. Mas, isso não parece uma preocupação para o Flamengo. Afinal, segundo o diretor de futebol José Boto, o clube carioca não deve fazer novas movimentações.
- A janela está aberta ainda, vai até o dia 2/09. Não temos nenhuma previsão de trazer mais ninguém, mas nunca se sabe porque o mercado é volátil, pode aparecer alguma oportunidade, um bom negócio. Mas, em princípio, está fechada - iniciou o dirigente.
- Em Portugal nós dizemos que água a mais mata a planta, e acho que temos água suficiente (risos) - completou José Boto.
Lucas Paquetá e Marcos Leonardo podem ser contratados?
As últimas perguntas para José Boto na zona mista do Maracanã, após o empate com o Grêmio, foram sobre as possibilidades de contratar Lucas Paquetá e Marcos Leonardo. O dirigente, em poucas palavras, descartou.
- Não, não não, esse não (Paquetá). Não, não, não (Marcos Leonardo) - afirmou o rubro-negro.
Reforços do Flamengo nesta janela
Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal foram os jogadores contratados pelo Flamengo nesta janela de transferências. No total, o clube carioca desembolsou R$ 277 milhões.
