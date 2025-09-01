menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo buscará mais reforços? Paquetá, Marcos Leonardo? José Boto é sincero

Janela de transferências fecha nesta terça-feira

José Boto, dirigente do Flamengo, dará coletiva antes da estreia no Mundial (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraJosé Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
14:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

A janela de transferências do futebol brasileiro fecha nesta terça-feira (2). Ou seja, os clubes poderão oficializar novas contratações até o fim da noite de terça. Mas, isso não parece uma preocupação para o Flamengo. Afinal, segundo o diretor de futebol José Boto, o clube carioca não deve fazer novas movimentações.

continua após a publicidade

➡️ Herói do Flamengo no Mundial Sub-20 é chamado para treinar com a Seleção Brasileira

- A janela está aberta ainda, vai até o dia 2/09. Não temos nenhuma previsão de trazer mais ninguém, mas nunca se sabe porque o mercado é volátil, pode aparecer alguma oportunidade, um bom negócio. Mas, em princípio, está fechada - iniciou o dirigente.

Jose-Boto-Filipe-Luis-Flamengo
José Boto ao lado de Filipe Luís (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Em Portugal nós dizemos que água a mais mata a planta, e acho que temos água suficiente (risos) - completou José Boto.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Lucas Paquetá e Marcos Leonardo podem ser contratados?

As últimas perguntas para José Boto na zona mista do Maracanã, após o empate com o Grêmio, foram sobre as possibilidades de contratar Lucas Paquetá e Marcos Leonardo. O dirigente, em poucas palavras, descartou.

continua após a publicidade

- Não, não não, esse não (Paquetá). Não, não, não (Marcos Leonardo) - afirmou o rubro-negro.

Reforços do Flamengo nesta janela

Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal foram os jogadores contratados pelo Flamengo nesta janela de transferências. No total, o clube carioca desembolsou R$ 277 milhões.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias