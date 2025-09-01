Flamengo x Grêmio registra maior público do futebol brasileiro em 2025

A partida entre Flamengo e Grêmio neste domingo (31), pela 22ª rodada do Brasileirão, contou com 69.447 torcedores pagantes no Maracanã (69,4 mil presentes). Esse foi o maior público do futebol brasileiro em 2025. Anteriormente, a marca também era em um jogo envolvendo o time carioca: FlaxFlu no Campeonato Carioca, com 64.351 pagantes (segundo jogo da final, que terminou com o Flamengo como campeão).

O empate por 1 a 1 no Maracanã, jogo seguinte da goleada por 8 a 0 do Flamengo no Vitória, contou com dois eventos importantes. A Betano, patrocinadora máster rubro-negra, fez a sua estreia no uniforme. Assim, realizou inúmeras ações especiais no estádio, com mosaicos 3D, balões infláveis e um show no intervalo com Alexandre Pires, Bruno Cardoso e MC Maneirinho.

Camisa do Flamengo com a imagem da Betano (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outra novidade foi o retorno da Torcida Jovem, uma das principais torcidas organizadas rubro-negras. O clube preparou um mosaico 3D em homenagem aos torcedores.

No total, o Flamengo foi mandante nos 11 jogos que mais levaram torcedores aos jogos no futebol brasileiro. Além disso, o Rubro-Negro é o clube com a maior média de público: 47.026 pagantes. No total, foram 26 jogos em casa.

Recorde de renda no Flamengo x Grêmio

Além do recorde de público no futebol brasileiro, o confronto deste domingo registrou a maior renda deste Brasileirão, com R$ 4.995.950,00.

Renda de Flamengo x Grêmio no Brasileirão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

