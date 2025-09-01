Samuel Lino chega à Seleção com bons números contra Ancelotti; veja

TERESÓPOLIS — Contratado com status de jogador mais caro da história do Flamengo, tendo custado 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões na época) junto ao Atlético de Madrid, Samuel Lino foi mais um que aproveitou os holofotes do futebol brasileiro no movimento contrário, regressando da Europa, e foi convocado para a Seleção. Agora, terá a chance de mostrar com a Amarelinha mais daquilo que já performou em jogos anteriores enfrentando times comandados pelo italiano Carlo Ancelotti.

Samuel Lino não constou na primeira chamada, no mesmo dia que fez sua principal partida com a camisa rubro-negra, na última segunda-feira (25/8), na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória. No Maracanã, o atacante, em apenas 63 minutos em campo, marcou dois gols e contribuiu com três assistências.

O camisa 16 do Flamengo foi convocado para o lugar de Matheus Cunha, do Manchester United, cortado por lesão. Mudança de característica, mas uma nova opção para expandir o leque no setor ofensivo.

Samuel Lino x Ancelotti

Extremo de origem, Lino chegou a ser peça versátil no Atlético de Madrid com Diego Simeone, atuando como um ala pela esquerda em um sistema com três defensores. Com Ancelotti mais ligado ao futebol brasileiro, avaliando novos nomes para conhecer, chegou a hora de mostrar a evolução — já projetada nos tempos de LaLiga, o Campeonato Espanhol.

Samuel Lino, do Flamengo, estava no Atlético de Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Na Espanha, Samuel Lino defendeu, além dos Colchoneros, o Valencia. Ele enfrentou Carlo Ancelotti em 11 oportunidades, sendo seis por LaLiga, duas pela Supertaça da Espanha, duas na Champions League e uma na Copa do Rei. O atacante, de 25 anos, venceu quatro vezes, empatou quatro e perdeu três.

Quanto ao desempenho individual, Lino foi titular em sete oportunidades. Nos jogos contra o atual treinador da Seleção, ele marcou dois gols e deu uma assistência. O levantamento é do site Sofascore.

A Seleção Brasileira se prepara de olho no duelo desta quinta-feira (4), no Maracanã, com o Chile, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias. O grupo fechará a campanha na competição classificatória no dia 9, contra a Bolívia, em El Alto.