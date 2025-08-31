Samuel Lino reclama de arbitragem contra o Flamengo: ‘Beneficiou o Grêmio’

A atuação da arbitragem de Paulo César Zanovelli foi o principal tema abordado pelos rubro-negros após o Flamengo x Grêmio deste domingo (31), em confronto válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Na zona mista do Maracanã, Samuel Lino garantiu que o time gaúcho foi beneficiado pela forma como o árbitro comandou a partida.

- Dos jogos que tive do Flamengo até agora a arbitragem foi muito boa, não tenho o que dizer ou reclamar. Foi justa nos jogos que tivemos. Acho que hoje ela picou muito o jogo, esfriou muito o jogo. Isso beneficiou mais o Grêmio do que a gente. Estávamos jogando em casa, com o nosso ritmo, com a marcação forte. Uma faltinha ali, outra aqui. Mas, fazer o que né? Agora não adianta falar. Não adianta ficar aqui reclamando - disse Samuel Lino.

Paulo Cesar Zanovelli da Silva durante partida entre Flamengo e Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Filipe Luís e José Boto também reclamam da arbitragem de Flamengo x Grêmio

Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís, que evita comentar as atuações dos árbitros, abordou o tema. O treinador reclamou da falta de critério da arbitragem.

- O que eu gostaria é que colocassem um jogo para o árbitro (assistir) e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse ao jogo, às coisas que eles erram. Tenho muita dúvida se fazem isso. Os erros se repetem, os critérios não se corrigem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são. Critério zero. Isso me decepciona muito, porque o que a gente mais quer é isso: não se preocupar com o árbitro. Pensar simplesmente no jogo - disse Filipe.

Já José Boto tratou do tema com tom de preocupação.

- Estou muito preocupado. Não com o desempenho da equipe. Jogou bem, criou oportunidades. O goleiro deles fez boas defesas. O que me preocupa é esse tipo de arbitragem. Não é só o pênalti, o pênalti parece ter sido bem assinalado. A constância do jogo parado (faltas), com faltas que não são faltas para nos prejudicar. Não é possível que uma equipe que tem o volume ofensivo que tivemos, com 67% de posse de bola, 26 finalizações, 13 escanteios contra zero, faz mais faltas que o adversário. Isso é impossível, não existe em lugar algum no mundo. Isso preocupa porque não é a primeira vez que acontece - refletiu o diretor de futebol do Flamengo.

