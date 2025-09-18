O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), no Maracanã. Dúvidas até a véspera da partida, Alex Sandro e Jorginho seguem desfalcando o Rubro-Negro na primeira partida do confronto.

A dupla participou de atividades com a fisioterapia no gramado do Ninho do Urubu nesta semana, em fase de transição após lesões. O lateral-esquerdo se recupera de lesão muscular na panturrilha, enquanto o volante lida com edema na coxa esquerda. Ambos foram reavaliados horas antes do duelo, e a comissão técnica optou por não mandá-los a campo.

Por outro lado, o técnico Filipe Luís contará com três retornos importantes. Varela, que estava com um quadro de pubalgia, se recuperou e vai para o jogo. O mesmo acontece com Bruno Henrique, que não se queixa mais de dores musculares, e Léo Ortiz, suspenso no final de semana pelo Brasileirão.

Relacionados do Flamengo contra o Estudiantes

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Viña, Emerson Royal;

Meio-campistas: Allan, De la Cruz, De Arrascaeta, Carrascal, Saúl e Everton Araújo;

Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Samuel Lino, Plata e Wallace Yan.

Lista de jogadores relacionados pelo Flamengo para confronto com o Estudiantes (Foto: Divulgação / Flamengo)

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ESTUDIANTES

JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Disney+

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves, Amondarain e Medina; Tiago Palacios e Guido Carrillo.

