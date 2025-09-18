menu hamburguer
Flamengo bate martelo sobre Alex Sandro e Jorginho contra Estudiantes; veja relacionados

Com participação limitada nos treinos, dupla era dúvida para o duelo pela Libertadores

Jorginho Flamengo Vitória
imagem cameraJorginho em ação pelo Flamengo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
18:24
  • Matéria
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), no Maracanã. Dúvidas até a véspera da partida, Alex Sandro e Jorginho seguem desfalcando o Rubro-Negro na primeira partida do confronto.

➡️ Libertadores: Flamengo busca mais um passo rumo ao sonho do tetracampeonato

 A dupla participou de atividades com a fisioterapia no gramado do Ninho do Urubu nesta semana, em fase de transição após lesões. O lateral-esquerdo se recupera de lesão muscular na panturrilha, enquanto o volante lida com edema na coxa esquerda. Ambos foram reavaliados horas antes do duelo, e a comissão técnica optou por não mandá-los a campo.

Por outro lado, o técnico Filipe Luís contará com três retornos importantes. Varela, que estava com um quadro de pubalgia, se recuperou e vai para o jogo. O mesmo acontece com Bruno Henrique, que não se queixa mais de dores musculares, e Léo Ortiz, suspenso no final de semana pelo Brasileirão.

Relacionados do Flamengo contra o Estudiantes

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;
Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Viña, Emerson Royal;
Meio-campistas: Allan, De la Cruz, De Arrascaeta, Carrascal, Saúl e Everton Araújo;
Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Samuel Lino, Plata e Wallace Yan.

➡️ Flamengo detalha custo, prazo e capacidade de novo estádio

Relacionados Flamengo Estudiantes
Lista de jogadores relacionados pelo Flamengo para confronto com o Estudiantes (Foto: Divulgação / Flamengo)

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Disney+

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)
Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves, Amondarain e Medina; Tiago Palacios e Guido Carrillo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

