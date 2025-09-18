Ídolo do Flamengo manda recado antes do duelo contra o Estudiantes: ‘Precisa’

Flamengo e Estudiantes se enfrentam pela Libertadores nesta quinta-feira (18), e um ídolo do Rubro-Negro fez um alerta para o confronto. A bola rola às 21h30 (Brasília), no Maracanã, e terá transmissão da ESPN.

Para o comentarista e ídolo rubro-negro Zinho, o time carioca é favorito para Flamengo e Estudiantes por jogar a primeira partida no Maracanã, mas precisa de máxima concentração para superar os desafios característicos da competição.

- Jogando no Maracanã, o Flamengo é favorito nesse confronto contra o Estudiantes na Libertadores. A equipe vive um ótimo momento, tem elenco e qualidade, mas a Libertadores é traiçoeira. O time precisa estar muito concentrado para furar a retranca argentina e levar uma vantagem, mesmo que mínima, para decidir fora de casa - começou Zinho.

- O Flamengo tem sua característica de posse de bola e de propor o jogo, independentemente do local, e isso precisa ser colocado em prática. O coletivo está bem organizado, mas é fundamental também aproveitar o grande momento do Arrascaeta, que está a três gols de se tornar o maior artilheiro estrangeiro do clube - completou o ídolo do Flamengo.

Flamengo x Estudiantes: momento do adversário não é bom

Zinho, ídolo do Flamengo, ainda analisou o momento do Estudiantes, adversário do Rubro-Negro pelas quartas de final da Libertadores.

- O Estudiantes não atravessa sua melhor fase no Campeonato Argentino, mas vai apostar na defesa, na marcação forte e na catimba para tentar tirar o Flamengo do conforto. Por isso, é preciso paciência e objetividade para buscar a vitória e começar a construir a classificação - comentou Zinho.

A ESPN irá transmitir com exclusividade os duelos de ida e volta entre Flamengo e Estudiantes. Além disso, a emissora e o Disney+ irão transmitir as finais da Libertadores da Sudamericana nas datas definidas.