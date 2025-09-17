Flamengo detalha custo, prazo e capacidade de novo estádio

A diretoria do Flamengo apresentou nesta quarta-feira (17), em reunião do Conselho Deliberativo (CoDe), o projeto de construção do estádio rubro-negro no terreno do Gasômetro. Presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, expôs detalhes como capacidade, custo e prazo para finalização da arena, e a apuração do Lance! obteve acesso aos dados.

Segundo o projeto, o estádio terá capacidade estimada de 72 mil lugares. Atualmente, o Maracanã comporta cerca de 78 mil pessoas, mas pouco menos de 70 mil ingressos costumam ser disponibilizados para vendas em jogos do Fla.

Além disso, o custo previsto da nova casa rubro-negra é de R$ 2,2 bilhões, incluindo o estádio, contingências, terreno e custo de capital. Na reunião, Bap apontou que o valor estimado pela gestão anterior era bem menor do que os estudos apontaram. A FGV, por exemplo, indicou em torno de R$ 2,66 bilhões, não incluindo capital de custo. Com simulação em cima de juros, os valores ultrapassariam R$ 3 bilhões.

Por fim, o prazo de conclusão da construção do estádio do Flamengo foi definido para junho de 2036, e não mais em 2029, como previa a gestão anterior, liberada pelo ex-presidente Rodolfo Landim. Durante discurso, Bap cutucou opositores que acusavam a diretoria de não querer tocar o projeto.

— Sofremos calados todos os ataques que recebemos dizendo que nós não faríamos o estádio. Pelo contrário, nós contratamos estudos para viabilizar o estádio. Queremos o estádio. Não dá para ser da maneira queriam. Queremos sem impactar o futebol — disparou.

Veja os detalhes do projeto do estádio do Flamengo

Estádio estimado de 72 mil lugares, com foco na redução de assentos premium e ajuste de projetos para melhorar a viabilidade;

Custo estimado de R$ 2,2 bilhões, incluindo o estádio, contingências, terreno e custo de capital. Outros custos não incluídos após acordo com o município;

Prazo de conclusão estimado em Junho de 2036, dependendo de diversos fatores externos;

Estruturação de financiamento viável é baseada na geração de recursos internos;

Foco também na melhora da receita operacional e rentabilidade, sem gerar impacto na performance esportiva.

