Veja disparidade entre elencos de Flamengo e Estudiantes

O Flamengo irá encarar o Estudiantes de La Plata nas quartas de finais da Copa Libertadores 2025, a primeira partida vai ocorrer nesta quinta-feira (18), em Buenos Aires, às 21h30 do horário de Brasília. Apesar de possuir muita tradição na competição, a equipe argentina precisa lutar com seu elenco muito desvalorizado, confira os números de mercado de cada time.

Enquanto a equipe do Flamengo é a segunda mais valorizada no futebol sul-americano, com um plantel avaliado em 195,1 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Estudiantes conta com um elenco com valor de mercado bem menor, de 45,5 milhões de euros, ou R$ 286,1 milhões.

O líder do ranking é o Palmeiras, que vale 212 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,3 bilhão.

Os cinco jogadores mais valorizados de cada elenco

Flamengo

Samuel Lino - € 22 milhões (R$ 138,4 milhões) Pedro - € 20 milhões (R$ 125,8 milhões) Léo Ortiz - € 15 milhões (R$ 94,2 milhões) Arrascaeta - € 15 milhões (R$ 94,2 milhões) De La Cruz - € 12 milhões (R$ 75,4 milhões)

Estudiantes

Tiago Palacios - € 3,5 milhões (R$ 21,9 milhões) Facundo Farias - € 3,2 milhões (R$ 20,1 milhões) Santiago Nuñez - € 2,7 milhões (R$ 16,9 milhões) Gastón Benedetti - € 2,2 milhões (R$ 13,8 milhões) Gabriel Neves - € 2 milhões (R$ 12,5 milhões)

Léo Pereira comemora gol do Flamengo com Samuel Lino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Histórico da partida

Veja os números dos jogos entre as equipes:

Total de jogos: 8 Vitórias do Flamengo: 3 (38%) Empates: 4 (50%) Vitória do Estudiantes: 1 (12%) Gols do Flamengo: 9 (1,13 por jogo) Gols do Estudiantes: 5 (0,63 por jogo)

Placares mais elásticos

