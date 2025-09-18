Veja disparidade entre elencos de Flamengo e Estudiantes
Elenco do Flamengo vale quase um bilhão de reais a mais
O Flamengo irá encarar o Estudiantes de La Plata nas quartas de finais da Copa Libertadores 2025, a primeira partida vai ocorrer nesta quinta-feira (18), em Buenos Aires, às 21h30 do horário de Brasília. Apesar de possuir muita tradição na competição, a equipe argentina precisa lutar com seu elenco muito desvalorizado, confira os números de mercado de cada time.
Flamengo
Enquanto a equipe do Flamengo é a segunda mais valorizada no futebol sul-americano, com um plantel avaliado em 195,1 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Estudiantes conta com um elenco com valor de mercado bem menor, de 45,5 milhões de euros, ou R$ 286,1 milhões.
O líder do ranking é o Palmeiras, que vale 212 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,3 bilhão.
Os cinco jogadores mais valorizados de cada elenco
Flamengo
- Samuel Lino - € 22 milhões (R$ 138,4 milhões)
- Pedro - € 20 milhões (R$ 125,8 milhões)
- Léo Ortiz - € 15 milhões (R$ 94,2 milhões)
- Arrascaeta - € 15 milhões (R$ 94,2 milhões)
- De La Cruz - € 12 milhões (R$ 75,4 milhões)
Estudiantes
- Tiago Palacios - € 3,5 milhões (R$ 21,9 milhões)
- Facundo Farias - € 3,2 milhões (R$ 20,1 milhões)
- Santiago Nuñez - € 2,7 milhões (R$ 16,9 milhões)
- Gastón Benedetti - € 2,2 milhões (R$ 13,8 milhões)
- Gabriel Neves - € 2 milhões (R$ 12,5 milhões)
Histórico da partida
Veja os números dos jogos entre as equipes:
- Total de jogos: 8
- Vitórias do Flamengo: 3 (38%)
- Empates: 4 (50%)
- Vitória do Estudiantes: 1 (12%)
- Gols do Flamengo: 9 (1,13 por jogo)
- Gols do Estudiantes: 5 (0,63 por jogo)
Placares mais elásticos
Confira também os duelos entre as equipes com os maiores placares:
- Maior vitória do Flamengo em casa: 3 a 0 (Supercopa Libertadores 1988, no Maracanã).
- Maior vitória do Flamengo fora: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1991, em La Plata).
- Maior vitória do Estudiantes em casa: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1994).
