menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Veja disparidade entre elencos de Flamengo e Estudiantes

Elenco do Flamengo vale quase um bilhão de reais a mais

Emerson Royal Arrascaeta Flamengo
imagem cameraRS - CAXIAS DO SUL - 14/09/2025 - BRASILEIRO A 2025, JUVENTUDE X FLAMENGO - Arrascaeta jogador do Flamengo comemora seu gol com Emerson Royal jogador da sua equipe durante partida contra o Juventude no estadio Alfredo Jaconi pelo campeonato Brasileiro A 2025. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 18/09/2025
08:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo irá encarar o Estudiantes de La Plata nas quartas de finais da Copa Libertadores 2025, a primeira partida vai ocorrer nesta quinta-feira (18), em Buenos Aires, às 21h30 do horário de Brasília. Apesar de possuir muita tradição na competição, a equipe argentina precisa lutar com seu elenco muito desvalorizado, confira os números de mercado de cada time.

continua após a publicidade

Enquanto a equipe do Flamengo é a segunda mais valorizada no futebol sul-americano, com um plantel avaliado em 195,1 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Estudiantes conta com um elenco com valor de mercado bem menor, de 45,5 milhões de euros, ou R$ 286,1 milhões.

O líder do ranking é o Palmeiras, que vale 212 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,3 bilhão.

Os cinco jogadores mais valorizados de cada elenco

Flamengo

  1. Samuel Lino - € 22 milhões (R$ 138,4 milhões)
  2. Pedro - € 20 milhões (R$ 125,8 milhões)
  3. Léo Ortiz - € 15 milhões (R$ 94,2 milhões)
  4. Arrascaeta - € 15 milhões (R$ 94,2 milhões)
  5. De La Cruz - € 12 milhões (R$ 75,4 milhões)

Estudiantes

  1. Tiago Palacios - € 3,5 milhões (R$ 21,9 milhões)
  2. Facundo Farias - € 3,2 milhões (R$ 20,1 milhões)
  3. Santiago Nuñez - € 2,7 milhões (R$ 16,9 milhões)
  4. Gastón Benedetti - € 2,2 milhões (R$ 13,8 milhões)
  5. Gabriel Neves - € 2 milhões (R$ 12,5 milhões)
Léo Pereira comemora gol do Flamengo com Samuel Lino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Léo Pereira comemora gol do Flamengo com Samuel Lino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico da partida

Veja os números dos jogos entre as equipes:

  1. Total de jogos: 8
  2. Vitórias do Flamengo: 3 (38%)
  3. Empates: 4 (50%)
  4. Vitória do Estudiantes: 1 (12%)
  5. Gols do Flamengo: 9 (1,13 por jogo)
  6. Gols do Estudiantes: 5 (0,63 por jogo)

Placares mais elásticos

Confira também os duelos entre as equipes com os maiores placares:

  • Maior vitória do Flamengo em casa: 3 a 0 (Supercopa Libertadores 1988, no Maracanã).
  • Maior vitória do Flamengo fora: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1991, em La Plata).
  • Maior vitória do Estudiantes em casa: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1994).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias