Vidente aponta favorito para Flamengo x Estudiantes pela Libertadores

Equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio continental

Arrascaeta Flamengo Grêmio
imagem cameraArrascaeta em ação pelo Flamengo na temporada de 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
05:40
O Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, apontou o Rubro-Negro como a favorita para o confronto.

De acordo com a análise do tarólogo, previu um Flamengo com muita força e ousadia dentro de campo. Ele apontou que a equipe de Filipe Luís irá entrar em campo focada na busca de conseguir construir um bom resultado.

Para alcançar determinado objetivo, o time Rubro-Negro irá usar formas objetivas e práticas dentro de campo. Além disso, o clube carioca terá ao próprio lado a calma e frieza para controlar as ações dentro de campo.

Por outro lado, Luiz Filho apontou problemas para a equipe do Estudiantes. Ele destacou que o time argentino terá oscilações dentro do jogo, que devem comprometer o desempenho da equipe. Neste cenário, o Flamengo é o grande favorito para a partida.

Flamengo x Estudiantes

As equipes disputam o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A decisão da classificação acontece na próxima semana, na Argentina.

Diante deste cenário, um bom resultado no Rio de Janeiro é fundamental para as ambições do time de Filipe Luís na competição. O vencedor do confronto irá enfrentar o time que se classificar entre Racing e Vélez.

Flamengo comemora gol diante do Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Elenco do Flamengo em ação pela temporada de 2025 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

