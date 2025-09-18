Libertadores: Flamengo busca mais um passo rumo ao sonho do tetracampeonato
Rubro-Negro encara o Estudiantes nesta quinta-feira
O Flamengo busca dar mais um passo importante, na noite desta quinta-feira (18), visando a conquista do tetracampeonato da Libertadores. Às 21h30 (de Brasília), o time de Filipe Luís encara o Estudiantes, da Argentina, pelo primeiro jogo das quartas de final. Favorito no papel, o Rubro-Negro, campeão em 1981, 2019 e 2022, tem a grande chance de colocar um pé na semifinal do torneio.
Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo conta com um fator almejado por todas as equipes: o equilíbrio. Afinal, consegue manter em alto nível os setores defensivo e ofensivo. E isso será fundamental para a partida no Maracanã contra os argentinos.
Retornos importantes
O técnico Filipe Luís contará com três retornos importantes. Varela, que estava com um quadro de pubalgia, se recuperou e vai para o jogo. O mesmo acontece com Bruno Henrique, que não se queixa mais de dores musculares, e Léo Ortiz, suspenso no final de semana pelo Brasileirão.
Dúvidas
Por outro lado, dois jogadores são dúvidas: Alex Sandro e Jorginho. Ambos realizaram atividades com a fisioterapia no gramado do Ninho do Urubu nesta semana. O técnico Filipe Luís deve definir a presença desses atletas horas antes do jogo.
Holofotes voltados para Arrascaeta
Com um elenco estrelado, o Flamengo conta com grandes nomes, no time titular e no banco de reservas, que dividem o protagonismo. Na defesa, a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, além do goleiro Rossi, vivem ótima fase. O mesmo acontece com Saúl, Pedro e Samuel Lino, por exemplo. Mas, nos últimos jogos, quem mais chamou atenção foi Arrascaeta.
O camisa 10 da Gávea é o artilheiro do time neste ano. No Brasileirão, é líder de assistências (10), de participações em gols (23) e vice-artilheiro (13). No recorte geral da temporada, são 18 gols e 13 assistências em 43 jogos. Ou seja, 0,72% de participação em gols por partida.
Provável escalação do Flamengo
O técnico Filipe Luís deve escalar o Flamengo para enfrentar o Estudiantes com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Saúl, De La Cruz (Jorginho) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
Presidente do Estudiantes, Verón é sincero sobre jogos contra o Flamengo
Na véspera do primeiro confronto contra o Flamengo, Verón, ex-jogador e atual presidente do Estudiantes, comentou sobre a partida. Segundo ele, é necessário ter fé para encarar os rubro-negros.
- Ter fé é o principal. O (Flamengo) é um clube que está preparado para competir não só na América do Sul como também em outras ligas. O Estudiantes, em sua história, já enfrentou esse tipo de desafios na sua história, além dos resultados sempre correspondeu, é confiar que algo bom vai passar. São 180 minutos, e isso não termina no jogo que vamos jogar agora no Brasil - disse o argentino.
Quando será o jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes?
Após a partida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro. Em La Plata, as equipes se enfrentam no Estádio Jorge Luis Hirschi, no mesmo horário.
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Disney+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Saúl, De La Cruz (Jorginho) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)
Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves, Amondarain e Medina; Tiago Palacios e Guido Carrillo.
