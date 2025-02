Renato Gaúcho diz que Michael foi chamado de burro por treinador do Flamengo

Sem clube desde que saiu do cargo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho deu entrevista, nesta quinta-feira (20), ao "Charla Podcast" e disse o que ouviu do atacante Michael quando estava no Flamengo. Segundo o técnico, um treinador chamou o jogador de "burro" e revelou um momento difícil que passou vestindo a camisa rubro-negra.

- Eu não vou falar o nome do treinador, mas o Michael me falou que o treinador falou para ele: 'Cara, você é muito burro! Você não pode estar nesse grupo do Flamengo, você não consegue pensar. Você não pode estar aqui!'. Quando eu cheguei no Flamengo, eu ajudei e recuperei o Michael. Ele jogou muito! Eu tentei levar ele para o Grêmio, mas aí gritou o poder financeiro - revelou Renato Gaúcho, que complementou:

- Ele estava em depressão na época. Tudo é você conversar com o jogador, passar para ele a experiência, confiança, tudo. Se você colocar o cara para baixo, em qualquer empresa, você não vai ter o cara. Tem que jogar o cara para cima! É o que eu faço com os meus jogadores, é tentar recuperar os caras. Hoje eu não tenho um inimigo no futebol. Ele é grato. Estava na Arábia, sempre me agradeceu por tudo. Eu ajudei, mas deu certo porque tinha talento.

Passagem de Renato Gaúcho no Flamengo

Renato Gaúcho deixou o Flamengo após comandar a equipe em 37 jogos. No total, foram 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Apesar dos bons números, o treinador sofreu muitas críticas quanto a parte tática e não conquistou nenhum título. Dois dias após o vice da Libertadores para o Palmeiras, o clube carioca comunicou que ele não era mais o treinador do time principal.

