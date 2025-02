Zagueiro do Flamengo conta como Brasil Sub-20 se recuperou após goleada da Argentina

O zagueiro Iago Teodoro, capitão do Sub-20 do Flamengo, foi um dos principais nomes do título do Sul-Americano da categoria com o Brasil. Apesar de não ter estado em campo na goleada sofrida pela Argentina, por 6 a 0, na estreia da competição, o "Xerife" revelou ao Lance! como foi superar o resultado e dar a volta por cima no restante do torneio.

- Com certeza é o momento que eu vou guardar com mais carinho do Sul-Americano é o dia que a gente levantou o título contra o Chile. Mas teve muitos outros jogos importantes, com momentos bons. Mas acho que o dia que a gente levantou a taça vai ser o mais marcante - disse Iago, que completou:

- Depois do jogo da Argentina, a gente teve várias conversas, mas teve bastante trabalho de superação. É uma parte mental nossa também, que a gente teve que ser forte para tentar manter bem a competição, e foi o que a gente fez. Nos mantemos firmes, fizemos os próximos jogos bons, jogamos bem. Conseguimos a classificação e na fase final conseguimos sair com o título.

Campanha do Brasil no Sul-Americano Sub-20

Na primeira fase, logo no primeiro jogo, a Seleção Brasileira foi goleada pelos argentinos por 6 a 0. Porém, a equipe de Ramon Menezes conseguiu recuperar a confiança, vencendo jogos importantes em seguida.

No hexagonal final, o Brasil disputou cinco partidas, venceu quatro jogos, empatou um - na penúltima rodada contra a Argentina - e não perdeu nenhuma vez. Foram nove gols marcados e apenas dois sofridos, com Iago liderando a melhor defesa da fase decisiva do Sul-Americano Sub-20.

Jogadores do Brasil Sub-20 comemoram com a taça de campeão do Sul-Americano (Foto: JUAN BARRETO / AFP)

O zagueiro, inclusive, marcou dois gols na competição: na quarta rodada da primeira fase, em vitória importante contra o Equador, por 3 a 2; e o gol da vitória contra a Colômbia, no hexagonal final.

Contra o Equador, a Seleção criou as melhores chances e teve sua melhor primeira etapa na competição até então. Iago aproveitou cruzamento de Pedrinho após escanteio e cabeceou para abrir o placar, aos 26 minutos. O triunfo garantiu a classificação do Brasil para a próxima fase.

O capitão foi às redes pela segunda vez em duelo decisivo contra a Colômbia, onde marcou no início do jogo. Aos cinco minutos e com superioridade sobre o adversário, o Brasil conseguiu um escanteio, Pedrinho cobrou, e o jogador do Flamengo subiu sem marcação para fazer o gol da vitória.

Quem é Iago Teodoro, zagueiro do Flamengo?

Nascido em Volta Redonda, no sul do Rio, e criado nas categorias de base do Flamengo, Iago é uma das jovens promessas do time carioca. A joia, que teve seu contrato renovado até o fim de 2026, teve muito destaque nas conquistas da Libertadores e do Intercontinental em 2024, além de ter marcado 10 gols em 40 jogos na temporada.